1 órája
Az utolsó pillanatban menekült meg a sofőr a lángoló kamionból
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Nem először fenték a fogukat bűnözők a MiG-vadászgépekre, Amerikába is ki akartak csempészni kettőt
- Percek alatt lángokba borult a rakomány, a sofőr az utolsó pillanatban menekült meg
- Erőszakba torkollott a családi buli, testvérét és sógorát is megszúrta a férfi
- Hatalmas a baj! A homokhátsági gazdák egyre nagyobb területen szüntetik meg a kukorica termesztését
- Gyurcsányék migrációs politikáját viszi tovább a Tisza Párt
- Dragfesztivál gyerekeknek – nagy a felháborodás Berlinben
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 154-es és a 157-es kilométer között aszfaltozás miatt lezárták a külső és a leállósávon.
Az M8-as autópályán, a 76-os kilométernél lévő Dunaújvárosi Pentele Duna-hidat, az 51-es főút felé vezető oldalon ismét megnyitották, irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt viszont továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os kilométer környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, kevés felhővel. Csapadék nem várható, a hőmérséklet 30–32 fok körül alakul.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 151 centiméter, a víz hőmérséklete 23,9 Celsius, Tassnál 172 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -281 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Forrás Patika Gyógyszertár (Baja, Lőkert sor 1/L), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
98 évesen is aktívan űzi ősi mesterségét Kovács Miklós Kossuth-díjas kékfestő – képekkel, videóval