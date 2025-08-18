Itt számíthatunk forgalomkorlátozásra az M5-ösön

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

– Röszke irányába, Szatymaz térségében a 154-es és a 157-es kilométer között aszfaltozás miatt lezárták a külső és a leállósávon.

Az M8-as autópályán, a 76-os kilométernél lévő Dunaújvárosi Pentele Duna-hidat, az 51-es főút felé vezető oldalon ismét megnyitották, irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt viszont továbbra is zárva tartják.

Az 54-es főúton, Császártöltésnél, a 73-as kilométernél napközben félpályás korlátozás lesz érvényben burkolatjavítási munkálatok miatt.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Az ünnepi kamionstop augusztus 19-én kedden este 22.00 órától szerda este 22.00 óráig lesz érvényben. A hétvégi kamiontilalom pedig szombat 15:00 órától vasárnap 22:00 óráig tart majd.

Időjárás

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 171 centiméter, a víz hőmérséklete 24,3 Celsius, Tassnál 183 centiméter.