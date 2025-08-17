augusztus 17., vasárnap

Az autópálya több szakaszán is sávlezárásra kell készülni

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az M5-ös autópályán, a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható. 

Megváltozott a kamionstop!

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a kamionstop augusztus 17-én, vasárnap 06:00-tól 22:00-ig lesz érvényben.

Időjárás

Egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar kialakulása valószínű. Az ÉNy-i szél több helyen is megerősödhet. A hőség enyhül, 29-36 fok között alakulnak a nappali hőmérsékletek.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 179 centiméter, a víz hőmérséklete 23,8 Celsius, Tassnál 197 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -283 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Kék Iris Gyógyszertár (Bácsalmás, Hősök tere 4.), Magyar Korona Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Kálvin tér 10.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Szent István Gyógyszertár (Lajosmizse, Szabadság tér 7.), Városkapu Gyógyszertár (Baja, Déri Frigyes sétány 4/a).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

