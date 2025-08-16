Jobb kerülő utat választani! Több helyen is dolgoznak a sztrádán

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fontos napi infó egy helyen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hidat vasárnap 20.00 óráig lezárták. A forgalmat kijelölt terelőútra, Dunaföldvár, illetve Solt felé irányítják.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os kilométer környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

A sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat. Estétől egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél. 33 és 39 fok közötti rekkenő hőség lesz.

Programok Bács-Kiskunban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 195 centiméter, a víz hőmérséklete 23,4 Celsius, Tassnál 204 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -282 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.),

Kamilla Gyógyszertár (Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.),

Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.