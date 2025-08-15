Ha ezen a főúton haladsz, érdemes időben indulnod

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Az M5-ös autópályán, - a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- a Röszke felé vezető oldalon, az ócsai szakaszon a 36-os és a 37-es kilométer között a burkolatot javítják, 9.00 órától 14.00 óráig egy sávot lezárnak.

Szintén a röszkei határ irányába a lajosmizsei szakaszon a 67-es és a 68-as kilométer között hídjavítás miatt a belső sávot 7.00 órától 16.00 óráig lezárják.

Ugyancsak Röszke felé, Kiskunfélegyháza térségében, a 127-es és a 129-es kilométer között a burkolatrepedéseit öntik ki. 9.00 órától 17.00 óráig a külső sávot lezárják.

Az M8-as autópályán, a 76-os kilométernél lévő Dunaújvárosi Pentele Duna hidat, az 51-es főút felé vezető oldalon este fél 6-tól vasárnap 20.00 óráig lezárják. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt pedig este 7.00 órától vasárnap 19.00 óráig ugyancsak lezárják. A forgalmat a lezárás alatt kijelölt terelőútra irányítják.

Az 51-es főúton, Baja és Hercegszántó között kátyúznak, reggel fél 7-től 12.00 óráig mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani.

Az 53-as főúton, Hercegszántó és az országhatár között az útmenti területet kaszálják, több szakaszon egy sávot lezárnak 6.00 órától 14.00 óráig.