6 órája
Ha ezen a főúton haladsz, érdemes időben indulnod
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Gigantikus útfejlesztések kezdődnek Baja környékén, teljesen átformálják a közlekedést
- Nem állt le, most lecsaptak a Kalóriakirály bogyóira, 1500 dobozt foglalt le a hatóság
- A 11 milliárdos fejlesztéssel megduplázza kapacitását a Félegyházi Pékség, több száz új munkahely jön létre
- Elgázolt egy embert a lajosmizsei vonat, órákra leállt a közlekedés
- Magyar Péter sorozatosan hamis vádakat fogalmaz meg
- Halálos falat: a botulizmus baktériumát hordozó brokkolis szendvics végzetes volt
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, - a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- a Röszke felé vezető oldalon, az ócsai szakaszon a 36-os és a 37-es kilométer között a burkolatot javítják, 9.00 órától 14.00 óráig egy sávot lezárnak.
Szintén a röszkei határ irányába a lajosmizsei szakaszon a 67-es és a 68-as kilométer között hídjavítás miatt a belső sávot 7.00 órától 16.00 óráig lezárják.
Ugyancsak Röszke felé, Kiskunfélegyháza térségében, a 127-es és a 129-es kilométer között a burkolatrepedéseit öntik ki. 9.00 órától 17.00 óráig a külső sávot lezárják.
Az M8-as autópályán, a 76-os kilométernél lévő Dunaújvárosi Pentele Duna hidat, az 51-es főút felé vezető oldalon este fél 6-tól vasárnap 20.00 óráig lezárják. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt pedig este 7.00 órától vasárnap 19.00 óráig ugyancsak lezárják. A forgalmat a lezárás alatt kijelölt terelőútra irányítják.
Az 51-es főúton, Baja és Hercegszántó között kátyúznak, reggel fél 7-től 12.00 óráig mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani.
Az 53-as főúton, Hercegszántó és az országhatár között az útmenti területet kaszálják, több szakaszon egy sávot lezárnak 6.00 órától 14.00 óráig.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Csak kevés gomolyfelhő zavarja a forró napsütést. Eső nem lesz. 34 és 39 fok közötti rekkenő hőség várható.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 196 centiméter, a víz hőmérséklete 23,4 Celsius, Tassnál 199 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -282 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Manna Patika Gyógyszertár (Baja, Czirfusz F. utca 31.), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Brutális akciót hirdetett az áruházlánc, ingyenesen osztanak vizet
A 11 milliárdos fejlesztéssel megduplázza kapacitását a Félegyházi Pékség, több száz új munkahely jön létre – galériával