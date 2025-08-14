1 órája
Érdemes időben elindulni, ha ezeken az utakon jár
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, - burkolatjavítást végeznek Röszke irányába, Inárcs térségében, ahol a 37-es és a 38-as kilométer között a külső és a leállósávot zárják le.
- hídjavítási munkálatok miatt is sávzárásra kell számítani a Röszke felé vezető oldalon, ami miatt a 67-es kilométernél délelőtt a külső sávot, majd a délután folyamán a belső sávot találják zárva az autósok.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- a csomópont építéséhez kapcsolódóan hídvizsgálatot végeznek napközben, ami miatt Röszke irányába a 74-es és a 75-ös kilométer között a külső sávot, Budapest irányába a 76-os és a 71-es kilométer között a belső sávot találják zárva az autósok.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- új terelést építenek ki Röszke irányába, Szatymaz térségében a 153-as és a 154-es kilométer között, ahol lezárják a belső sávot.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele hídon felújítási munkákat végeznek. A 81-es és a 79-es kilométer közötti szakaszt Dunaújváros felé lezárták. A forgalmat az ellenkező, Dunavecse felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható.
Az 51-es főúton, napközben Dunavecse és Solt között árok és padkarendezés miatt mozgótereléssel félpályás korlátozás mellett dolgoznak.
Az 53-as főúton, Solt és Akasztó között növényzetgondozást végeznek, ezért a forgalom egy sávon, irányonként váltakozva halad.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Teljesen derült idő várható, a csapadék kizárt. 33 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 218 centiméter, a víz hőmérséklete 22.9 Celsius, Tassnál 207 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -283 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Kehely Gyógyszertár (Baja, Ybl Miklós sétány 6.), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
