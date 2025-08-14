Érdemes időben elindulni, ha ezeken az utakon jár

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból

Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, - burkolatjavítást végeznek Röszke irányába, Inárcs térségében, ahol a 37-es és a 38-as kilométer között a külső és a leállósávot zárják le.

- hídjavítási munkálatok miatt is sávzárásra kell számítani a Röszke felé vezető oldalon, ami miatt a 67-es kilométernél délelőtt a külső sávot, majd a délután folyamán a belső sávot találják zárva az autósok.

- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- a csomópont építéséhez kapcsolódóan hídvizsgálatot végeznek napközben, ami miatt Röszke irányába a 74-es és a 75-ös kilométer között a külső sávot, Budapest irányába a 76-os és a 71-es kilométer között a belső sávot találják zárva az autósok.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- új terelést építenek ki Röszke irányába, Szatymaz térségében a 153-as és a 154-es kilométer között, ahol lezárják a belső sávot.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele hídon felújítási munkákat végeznek. A 81-es és a 79-es kilométer közötti szakaszt Dunaújváros felé lezárták. A forgalmat az ellenkező, Dunavecse felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható.

Az 51-es főúton, napközben Dunavecse és Solt között árok és padkarendezés miatt mozgótereléssel félpályás korlátozás mellett dolgoznak.