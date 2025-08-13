Több sávot is lezárnak az autópályán, nem árt elolvasni!

1 órája
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
Az 51-es főúton Dusnok és Sükösd között, a 143-as kilométernél a padkát javítják. Napközben egy sávon, irányonként váltakozva engedik el a járműveket a munkaterület mellett.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
A következő kamionstop augusztus 16-án szombaton 15.00 órától, augusztus 17-én vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.
Időjárás
Nem lesz felhő az égen, zavartalan napsütés várható. 35 fok körüli forróságra számíthatunk.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 281 centiméter, a víz hőmérséklete 22,1 Celsius, Tassnál 239 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -284 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
