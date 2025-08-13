Több sávot is lezárnak az autópályán, nem árt elolvasni!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból

Nem kell bűnözőnek lennie, hogy a rendőrség elvigye az autóját, több okuk is lehet rá

Felborult egy kamion az M5-ösön, több tonna homok borította a sztrádát

Nőként bujkál a rendőrség elől a bajai díler, nagy erőkkel keresik Kolompár Zoltánt

Komoly változás jön a gyógyfürdőkben, rengeteg családot érinthet

Az óbaloldali pártokat másolva győzködi a vidéki szavazókat a Tisza Párt

Komoly tüzek pusztítanak több nyugat-balkáni országban

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az 51-es főúton Dusnok és Sükösd között, a 143-as kilométernél a padkát javítják. Napközben egy sávon, irányonként váltakozva engedik el a járműveket a munkaterület mellett.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

A következő kamionstop augusztus 16-án szombaton 15.00 órától, augusztus 17-én vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.

Időjárás

Nem lesz felhő az égen, zavartalan napsütés várható. 35 fok körüli forróságra számíthatunk.

Programok Bács-Kiskunban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 281 centiméter, a víz hőmérséklete 22,1 Celsius, Tassnál 239 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -284 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.