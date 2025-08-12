Több forgalmas főúton lehet sávlezárásra számítani

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból

Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, - a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele hídon felújítási munkákat végeznek. A 81-es és a 79-es kilométer közötti szakaszt Dunaújváros felé lezárták. A forgalmat az ellenkező, Dunavecse felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható.

Az 53-as főúton, Kiskőrös belterületén az útburkolatot újítják fel. A 27-es és a 29-es kilométer között jelzőőrök irányítják a forgalmat.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 283 centiméter, a víz hőmérséklete 22,2 Celsius, Tassnál 240 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -284 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10.), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.