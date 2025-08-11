Villanyoszlopnak csapódott egy autó, egy kisgyereket is kórházba szállítottak

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból

Friss hírek

Kézzelfoghatóvá vált a fejlesztés, bemutatta az új áruház helyszínét Kecskemét polgármestere

Bács-Kiskun 5 legjobb strandja – a helyiek letették a voksukat

Egy kisgyermeket is kórházba szállítottak a baleset helyszínéről

Ellopták az állatok vizét biztosító szivattyút a menhelyről, de az igazán meglepő fordulat ezután történt

A vízpart veszélyeire figyelmeztet a rendőrség

Ismét kéregetésbe kezdett a Tisza Párt

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Budapest irányába, a 128-as és a 114-es kilométer között napközben az elválasztó sávban végeznek növényzetgondozást. A Csengele és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon csak a külső sáv járható.

Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os kilométer környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Programok Bács-Kiskunban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 313 centiméter, a víz hőmérséklete 21,8 Celsius, Tassnál 265 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -280 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban0

BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.),

Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.