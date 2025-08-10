Burkolatfelújítás és csomópontépítés miatt is számítani kell lezárásra

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Az M5-ös autópályán, - a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele hídon felújítási munkákat végeznek. A 81-es és a 79-es kilométer közötti szakaszt Dunaújváros felé lezárták. A forgalmat az ellenkező, Dunavecse felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Ragyogó időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő fogja zavarni a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 31 és 40 fok között alakul.

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 346 centiméter, a víz hőmérséklete 21,1 Celsius, Tassnál 285 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -275 centiméter.

Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Familia Patika Gyógyszertár (Lajosmizse, Dózsa György út 111.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kék Iris Gyógyszertár (Bácsalmás, Hősök tere 4.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Szent István Gyógyszertár (Baja, Dózsa György utca 197.), Szent Miklós Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Rákóczi utca 1.).

