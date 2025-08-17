Napelemes járműversenyen vesz részt a Neumann János Egyetem

A Bridgestone Solar Challange 2025. augusztus 24. és 31. között kerül megrendezésre Ausztráliában. A világ egyik legrangosabb napelemes járműversenyén innovatív ötletekkel készült fel a Neumann János Egyetem Solar Team csapata.

A versenyen csak olyan járművek vehetnek részt, amelyek kizárólag napelemmel működnek

Fotó: Beküldött fotó

Napelemes járművek fognak száguldozni Ausztráliában

A versenyen csak olyan járművek vehetnek részt, amelyek kizárólag napenergia felhasználásával készültek. Az autók Darwinból indulnak és a déli part felé mennek Adelaid felé, ami összesen 3000 kilométeres utat jelent. A verseny a fenntartható mobilitás egyik legfontosabb nemzetközi eseménye, ahová a világ minden tájáról jönnek csapatok. A járműveknek szigorú műszaki és biztonsági elvárásoknak kell megfelelnie, ezen kívül pedig az értékelés során szempont a sebesség, energiahatékonyság, megbízhatóság és innováció is.

Különleges fejlesztések

Nem először indul a Solar Team ezen a versenyen, hiszen korábban 2017-ben 7. helyezést értek el a Bridgestone Solar Challange versenyen.

Az idei versenyre teljesen új fejlesztésű járművel indulnak, amihez a legenergiahatékonyabb és leginnovatívabb fejlesztésű szoftverekkel készültek. A csapat kiemelt támogatója a Bridgestone Csoport, ami ENLITEN technológiával készült, több mint 65%-ban újrahasznosított és megújuló anyagokat tartalmazó gumiabroncsokkal látja el a járművet. Az abroncsokban korábbi gumikból visszanyert kormot és acélt is felhasználtak, ami egyszerre biztosítja az alacsony gördülési ellenállást, a kiemelkedő tartósságot, a könnyű szerkezetet és a defektállóságot.