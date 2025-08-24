Ismét a világ élvonalában: a kecskeméti egyetem csapata elrajtolt a több ezer kilométeres autóversenyen

Elrajtolt a világ egyik legnagyobb presztízsű és legizgalmasabb napelemes autóversenye, a Bridgestone World Solar Challenge, ahol idén is bemutatkozik a magyar mérnöki tudás: hazánkat egyedüliként a Neumann János Egyetem hallgatóiból álló Neumann Solar csapat képviseli.

A Neumann János Egyetem Solar Team csapata is a startvonalhoz állt a napelemes autók versenyén (balról a harmadik)

Fotó: Jean-Pierre RONCO

A napelemes autóknak több ezer kilométeren kell helytállniuk

A verseny során a résztvevőknek több mint 3000 kilométert kell teljesíteniük Ausztrália sivatagjain keresztül, kizárólag napenergiával hajtott járműveikkel. A kecskeméti csapat minden technikai és biztonsági ellenőrzésen sikeresen átesett, a szombati időmérőn pedig hatalmas sikert értek el: a negyedik helyet szerezték meg, így a nemzetközi élmezőnyből rajtolhattak el Darwinból – olvasható a Neumann János Egyetem közleményében.

A top csapatok között futunk, és az a célunk, hogy megmutassuk, mire képes a magyar mérnöki tudás és kitartás. Ott leszünk az élmezőnyben!

– nyilatkozta a rajt előtt dr. Kun Krisztián, a Neumann Solar csapat vezetője.

A verseny névadó főtámogatója, a Bridgestone nemcsak a világeseményt, hanem a magyar csapatot is segíti. A Neumann Solar járműve ENLITEN-technológiával készült, részben újrahasznosított és megújuló anyagokat tartalmazó gumikon fut, összhangban a vállalat fenntarthatósági törekvéseivel.

Ez a technológiai és környezettudatos együttműködés jól példázza, hogy a jövő közlekedése nemcsak hatékony, hanem környezetbarát is lehet – és ebben Magyarország is fontos szerepet játszhat.

Mint írják, a következő napok során a kecskeméti egyetem csapatának nemcsak a több ezer kilométeres távval, hanem a szélsőséges időjárással, technikai kihívásokkal és saját határaikkal is meg kell küzdeniük. A cél: minél gyorsabban befutni Adelaide-be, bizonyítva, hogy a magyar innováció és mérnöki tudás is képes helytállni a világ élvonalában.