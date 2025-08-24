augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megmérettetés

1 órája

Ismét a világ élvonalában: a kecskeméti egyetem csapata elrajtolt a több ezer kilométeres autóversenyen

Címkék#jármű#verseny#Neumann János Egyetem#napenergia

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Bridgestone Solar Challange-t augusztus 24. és 31. között rendezik meg, amelyen a Neumann János Egyetem Solar Team csapata is részt vesz. A kecskemétiek a napelemes járművek versenyén már korábban is kiemelkedően jól teljesítettek.

Várkonyi Rozália

Elrajtolt a világ egyik legnagyobb presztízsű és legizgalmasabb napelemes autóversenye, a Bridgestone World Solar Challenge, ahol idén is bemutatkozik a magyar mérnöki tudás: hazánkat egyedüliként a Neumann János Egyetem hallgatóiból álló Neumann Solar csapat képviseli.

a napelemes autók versenyére a Neumann János Egyetem Solar Team csapata is nevezett
A Neumann János Egyetem Solar Team csapata is a startvonalhoz állt a napelemes autók versenyén (balról a harmadik)
Fotó: Jean-Pierre RONCO

A napelemes autóknak több ezer kilométeren kell helytállniuk

A verseny során a résztvevőknek több mint 3000 kilométert kell teljesíteniük Ausztrália sivatagjain keresztül, kizárólag napenergiával hajtott járműveikkel. A kecskeméti csapat minden technikai és biztonsági ellenőrzésen sikeresen átesett, a szombati időmérőn pedig hatalmas sikert értek el: a negyedik helyet szerezték meg, így a nemzetközi élmezőnyből rajtolhattak el Darwinból – olvasható a Neumann János Egyetem közleményében.

A top csapatok között futunk, és az a célunk, hogy megmutassuk, mire képes a magyar mérnöki tudás és kitartás. Ott leszünk az élmezőnyben!

 – nyilatkozta a rajt előtt dr. Kun Krisztián, a Neumann Solar csapat vezetője.

A verseny névadó főtámogatója, a Bridgestone nemcsak a világeseményt, hanem a magyar csapatot is segíti. A Neumann Solar járműve ENLITEN-technológiával készült, részben újrahasznosított és megújuló anyagokat tartalmazó gumikon fut, összhangban a vállalat fenntarthatósági törekvéseivel.

Ez a technológiai és környezettudatos együttműködés jól példázza, hogy a jövő közlekedése nemcsak hatékony, hanem környezetbarát is lehet – és ebben Magyarország is fontos szerepet játszhat.

Mint írják, a következő napok során a kecskeméti egyetem csapatának nemcsak a több ezer kilométeres távval, hanem a szélsőséges időjárással, technikai kihívásokkal és saját határaikkal is meg kell küzdeniük. A cél: minél gyorsabban befutni Adelaide-be, bizonyítva, hogy a magyar innováció és mérnöki tudás is képes helytállni a világ élvonalában.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu