2 órája
Ismét a világ élvonalában: a kecskeméti egyetem csapata elrajtolt a több ezer kilométeres autóversenyen
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Bridgestone Solar Challange-t augusztus 24. és 31. között rendezik meg, amelyen a Neumann János Egyetem Solar Team csapata is részt vesz. A kecskemétiek a napelemes járművek versenyén már korábban is kiemelkedően jól teljesítettek.
Elrajtolt a világ egyik legnagyobb presztízsű és legizgalmasabb napelemes autóversenye, a Bridgestone World Solar Challenge, ahol idén is bemutatkozik a magyar mérnöki tudás: hazánkat egyedüliként a Neumann János Egyetem hallgatóiból álló Neumann Solar csapat képviseli.
A napelemes autóknak több ezer kilométeren kell helytállniuk
A verseny során a résztvevőknek több mint 3000 kilométert kell teljesíteniük Ausztrália sivatagjain keresztül, kizárólag napenergiával hajtott járműveikkel. A kecskeméti csapat minden technikai és biztonsági ellenőrzésen sikeresen átesett, a szombati időmérőn pedig hatalmas sikert értek el: a negyedik helyet szerezték meg, így a nemzetközi élmezőnyből rajtolhattak el Darwinból – olvasható a Neumann János Egyetem közleményében.
A top csapatok között futunk, és az a célunk, hogy megmutassuk, mire képes a magyar mérnöki tudás és kitartás. Ott leszünk az élmezőnyben!
– nyilatkozta a rajt előtt dr. Kun Krisztián, a Neumann Solar csapat vezetője.
A verseny névadó főtámogatója, a Bridgestone nemcsak a világeseményt, hanem a magyar csapatot is segíti. A Neumann Solar járműve ENLITEN-technológiával készült, részben újrahasznosított és megújuló anyagokat tartalmazó gumikon fut, összhangban a vállalat fenntarthatósági törekvéseivel.
Ez a technológiai és környezettudatos együttműködés jól példázza, hogy a jövő közlekedése nemcsak hatékony, hanem környezetbarát is lehet – és ebben Magyarország is fontos szerepet játszhat.
Mint írják, a következő napok során a kecskeméti egyetem csapatának nemcsak a több ezer kilométeres távval, hanem a szélsőséges időjárással, technikai kihívásokkal és saját határaikkal is meg kell küzdeniük. A cél: minél gyorsabban befutni Adelaide-be, bizonyítva, hogy a magyar innováció és mérnöki tudás is képes helytállni a világ élvonalában.
