Felújítás

1 órája

A két nagy szent is hamarosan ott pompázik a megújult Nagytemplom tetején – fotók

Hamarosan teljes pompájában látható a kecskeméti Nagytemplom. A toronynál lekerültek az állványok, már csak a homlokzatnál maradt néhány. Vége felé közeledik a nagyívű felújítás.

Sebestyén Hajnalka

A Nagytemplom felújítása még 2019-ben vette kezdetét. A beruházási csomag a külső megújulást tette lehetővé, mely több ütemben valósult meg. Plusz elemként sikerült felújítani az erkélyt is, mely a munkálatok idején, 2023-ban egy rejtett szerkezeti hiba következtében részben leszakadt. 

közeleg a felújítás befejezése, leszedték az állványokat a Nagytemplomnál,
A végéhez közeleg a Nagytemplom külső megújulása
Fotó: Bús Csaba

Dr. Finta József, a Nagytemplom főplébánosa, érseki helynök elmondta: lassan a végére ér a templom külső megújulása. A napokban a restaurált szobrok közül a kisebbeket már visszahelyezték, várhatóan a jövő héten a két nagy, Szent István és Szent László is a helyére kerülhet.

Vége felé közeledik a kecskeméti Nagytemplom felújítása

Fotók: Bús Csaba

Az atya hozzátette: szeretnék, ha a torony lépcsőzete is megújulna, hogy a torony erkélye is látogatható legyen. Emellett a térkövekre és a templom körüli járdára is ráférne a felújítás.

 

