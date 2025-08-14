1 órája
A két nagy szent is hamarosan ott pompázik a megújult Nagytemplom tetején – fotók
Hamarosan teljes pompájában látható a kecskeméti Nagytemplom. A toronynál lekerültek az állványok, már csak a homlokzatnál maradt néhány. Vége felé közeledik a nagyívű felújítás.
A Nagytemplom felújítása még 2019-ben vette kezdetét. A beruházási csomag a külső megújulást tette lehetővé, mely több ütemben valósult meg. Plusz elemként sikerült felújítani az erkélyt is, mely a munkálatok idején, 2023-ban egy rejtett szerkezeti hiba következtében részben leszakadt.
Dr. Finta József, a Nagytemplom főplébánosa, érseki helynök elmondta: lassan a végére ér a templom külső megújulása. A napokban a restaurált szobrok közül a kisebbeket már visszahelyezték, várhatóan a jövő héten a két nagy, Szent István és Szent László is a helyére kerülhet.
Vége felé közeledik a kecskeméti Nagytemplom felújításaFotók: Bús Csaba
Az atya hozzátette: szeretnék, ha a torony lépcsőzete is megújulna, hogy a torony erkélye is látogatható legyen. Emellett a térkövekre és a templom körüli járdára is ráférne a felújítás.
Nem állt le, most lecsaptak a Kalóriakirály bogyóira, 1500 dobozt foglalt le a hatóság