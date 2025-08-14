A két nagy szent is hamarosan ott pompázik a megújult Nagytemplom tetején – fotók

A Nagytemplom felújítása még 2019-ben vette kezdetét. A beruházási csomag a külső megújulást tette lehetővé, mely több ütemben valósult meg. Plusz elemként sikerült felújítani az erkélyt is, mely a munkálatok idején, 2023-ban egy rejtett szerkezeti hiba következtében részben leszakadt.

A végéhez közeleg a Nagytemplom külső megújulása

Fotó: Bús Csaba

Dr. Finta József, a Nagytemplom főplébánosa, érseki helynök elmondta: lassan a végére ér a templom külső megújulása. A napokban a restaurált szobrok közül a kisebbeket már visszahelyezték, várhatóan a jövő héten a két nagy, Szent István és Szent László is a helyére kerülhet.