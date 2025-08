„Örökbe fogadnánk egy nagymamát” – Három kisfiú szülei keresik az igaz szeretetet nyújtó nagyszülőt

Júlia posztjában a következőket írta: „Nemrég olvastam ilyenről, hogy örökbe fogadnak nagymamát/nagyszülőket. Nagyon sokáig agyaltam rajta, beálljak-e a sorba és végül úgy döntöttem igen, mert egyre jobban sajnálom a kisfiaimat, hogy ebből kimaradnak.

Nagyszülőket akar örökbe fogadni egy félegyházi házaspár

Szeretnénk találni egy olyan idős hölgyet, akár házaspárt, akinek nem adatott meg, hogy unokázzon vagy nem született gyermeke és idős korára hiányolna egy kis gyermeki figyelmet. Akivel lehetne beszélni a napi dolgokról. Megkérdezni, hogy vagyunk és ezt mi is viszonozni tudjuk. Aki szívesen játszana egy virgonc 4 és 3 éves kisfiúval és babázna egy augusztusban 18 hónapos kisfiúval. Aki szívesen átjönne hozzánk egy ebédre vagy kávéra és mi is átugorhatnánk egy kis pletyire vagy sütire. Igazából semmi különös, csak olyan nagyszülős, unokás dolgok. Kiemelem, semmi anyagi támogatásra nincs szükségünk! 15 éve ismerem a párom, 6 éve vagyunk házasok. Saját tulajdonunkban van a házunk, van autónk. Rendezett körülmények között élünk.

Én 31 éves vagyok, jelenleg gyesen a 3 gyönyörű kisfiunkkal. A párom 33 éves mérnök-informatikus végzettségű, fix jó állással rendelkezik. Szeretjük az állatokat. Szeretünk szabadban lenni, vagy csak úgy itthon lenni a négy fal között, szűk családi körben. Sajnos az én anyukám lemondott rólunk. A párom édesapja is eltávozott a családi kötelékből pár éve, sajnos így őt sem ismerhetik meg a gyermekeim. A másik nagymamával – ha közel is lakik – sajnos ritkán találkozunk, mert aktívan dolgozik hétvégén is.

Nekem gyermekkoromban sajnos nem volt szerencsém megtudni milyen, amikor vannak nagyszülei az embernek, akik imádják, tanítják őt, akiknél más volt, mint otthon. És megszakad a szívem, hogy a gyermekeim is ebből totálisan kimaradnak. Sokat sírok emiatt, mert eszembe jut, hogy az én gyerekeimet senki nem fogja úgy szeretni. Igazságtalan ez a világ. Mennyi értéket, szeretetet, bölcsességet adhattak volna át az én kis ártatlan gyermekeimnek. És őszintén nekem is hiányzik az „anyai” szeretet. Csak egy kis beszélgetés. Egy kis lelki támasz, ha tanácstalan vagyok valamiben. Akitől tanácsot kérhetnék gyerek témában. Akit felhívhatnék egy recept miatt.”