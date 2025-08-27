33 perce
Problémák vannak a nagykőrösi ivóvízzel, ezt kell tudni a jelenlegi helyzetről
Fontos lakossági tájékoztatást tett közzé a Bácsvíz Zrt. Mint írják, a nagykőrösi ivóvíz kapcsán vízminőségi kifogások léptek fel, amely a település teljes ivóvízhálózatát érintik. A szolgáltató dolgozik a probléma elhárításán, de ez hónapokat is igénybe vehet. Mutatjuk a részleteket.
A víz a legfontosabb érték. Ezért nagy probléma, ha valahol nem tökéletes annak a minősége, és most ez a helyzet a nagykőrösi ivóvízzel is. Az esetről a Bácsvíz Zrt. tájékoztatott.
Ezért kellemetlen szagú és dohos a nagykőrösi ivóvíz
A Bácsvíz Zrt. közleménye szerint Nagykőrös ivóvízhálózatában tapasztalt panaszok – zavaros, kellemetlen szagú, dohos víz – nem a most szolgáltatott víz minőségi hibájából erednek, hanem a vezetékek falán az évtizedek alatt kialakult biofilm leválásából. A régi nagykőrösi víz ugyanis vasat, mangánt és ammóniumot tartalmazott, amely táptalajt adott a biofilmnek. Az új, modern technológiával tisztított víz viszont már mentes ezektől az anyagoktól, így a biofilm elpusztul és darabjai a vezetékből időről időre a csapokig jutnak.
A víz megfelel a jogszabályi paramétereknek
A Bácsvíz hangsúlyozta, az új víztisztító technológia által szolgáltatott ivóvíz már minden vizsgálati paraméter tekintetében megfelel a jogszabályi előírásoknak. A fogyasztása tehát biztonságos. A kellemetlen szag és zavarosság csupán átmeneti jelenség, amely a hálózat tisztításával fokozatosan megszűnik.
Folyamatosan dolgoznak a problémák elhárításán
A probléma megoldására a társaság július végén nagyszabású mechanikus tisztításba kezdett, amely több hónapig is eltarthat. A munkálatok ütemezetten zajlanak, az érintett utcák lakóit előzetesen értesítik a beavatkozások pontos idejéről. A tisztítás során ismét előfordulhat átmeneti vízzavarosság, de ez a folyamat természetes velejárója.
A következő napok menetrendje szerint az alábbi utcákban várhatóak munkálatok:
- Augusztus 27-28.: Vásárszél, Kecskeméti, Áchim András, Gubody, Táncsics Mihály, Munkácsy Mihály, Zöldfa, Kórház, Haris, Váczi Ferenc, Zátony, Sajó, Pacsirta, Fürj és Koszorú utca
- Augusztus 29.: Teleki, Dohány, Kosztolányi, Galgóczi, Bajcsy-Zsilinszky és Tanárky Béla utca
- Szeptember első hetében: Bethlen, Kinizsi, Hunyadi, Báthory, Bólyai, Tinódi, Bocskai, Csokonai, Kisfaludy, Rákóczi, Arany János, Tompa, Nádor, Berzsenyi, Szilágyi, Dalmady, Mentovich, Patay, Dalmady, Szász Károly, Magyar, Bulcsú, Magas, Reviczky és Kossuth Lajos utca (egy része).
Probléma esetén tegyenek bejelentést
A Bácsvíz Zrt. arra kéri a lakosságot, hogy ha bármilyen problémát tapasztalnak a szolgáltatott ivóvízzel kapcsolatban, azt jelezzék a társaság ingyenesen hívható hibabejelentő telefonszámán: 06 80 200 423. A cég ígérete szerint mindent megtesznek azért, hogy a nagykőrösi ivóvíz ne csak egészségügyi, hanem érzékszervi szempontból is kifogástalan legyen.
