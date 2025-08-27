Problémák vannak a nagykőrösi ivóvízzel, ezt kell tudni a jelenlegi helyzetről

A víz a legfontosabb érték. Ezért nagy probléma, ha valahol nem tökéletes annak a minősége, és most ez a helyzet a nagykőrösi ivóvízzel is. Az esetről a Bácsvíz Zrt. tájékoztatott.

A nagykőrösi ivóvíz kapcsán vízminőségi kifogások léptek fel, amely a település teljes ivóvízhálózatát érintik

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ezért kellemetlen szagú és dohos a nagykőrösi ivóvíz

A Bácsvíz Zrt. közleménye szerint Nagykőrös ivóvízhálózatában tapasztalt panaszok – zavaros, kellemetlen szagú, dohos víz – nem a most szolgáltatott víz minőségi hibájából erednek, hanem a vezetékek falán az évtizedek alatt kialakult biofilm leválásából. A régi nagykőrösi víz ugyanis vasat, mangánt és ammóniumot tartalmazott, amely táptalajt adott a biofilmnek. Az új, modern technológiával tisztított víz viszont már mentes ezektől az anyagoktól, így a biofilm elpusztul és darabjai a vezetékből időről időre a csapokig jutnak.

A víz megfelel a jogszabályi paramétereknek

A Bácsvíz hangsúlyozta, az új víztisztító technológia által szolgáltatott ivóvíz már minden vizsgálati paraméter tekintetében megfelel a jogszabályi előírásoknak. A fogyasztása tehát biztonságos. A kellemetlen szag és zavarosság csupán átmeneti jelenség, amely a hálózat tisztításával fokozatosan megszűnik.

Folyamatosan dolgoznak a problémák elhárításán

A probléma megoldására a társaság július végén nagyszabású mechanikus tisztításba kezdett, amely több hónapig is eltarthat. A munkálatok ütemezetten zajlanak, az érintett utcák lakóit előzetesen értesítik a beavatkozások pontos idejéről. A tisztítás során ismét előfordulhat átmeneti vízzavarosság, de ez a folyamat természetes velejárója.

A következő napok menetrendje szerint az alábbi utcákban várhatóak munkálatok:

Augusztus 27-28.: Vásárszél, Kecskeméti, Áchim András, Gubody, Táncsics Mihály, Munkácsy Mihály, Zöldfa, Kórház, Haris, Váczi Ferenc, Zátony, Sajó, Pacsirta, Fürj és Koszorú utca

Vásárszél, Kecskeméti, Áchim András, Gubody, Táncsics Mihály, Munkácsy Mihály, Zöldfa, Kórház, Haris, Váczi Ferenc, Zátony, Sajó, Pacsirta, Fürj és Koszorú utca Augusztus 29.: Teleki, Dohány, Kosztolányi, Galgóczi, Bajcsy-Zsilinszky és Tanárky Béla utca

Teleki, Dohány, Kosztolányi, Galgóczi, Bajcsy-Zsilinszky és Tanárky Béla utca Szeptember első hetében: Bethlen, Kinizsi, Hunyadi, Báthory, Bólyai, Tinódi, Bocskai, Csokonai, Kisfaludy, Rákóczi, Arany János, Tompa, Nádor, Berzsenyi, Szilágyi, Dalmady, Mentovich, Patay, Dalmady, Szász Károly, Magyar, Bulcsú, Magas, Reviczky és Kossuth Lajos utca (egy része).

Probléma esetén tegyenek bejelentést

A Bácsvíz Zrt. arra kéri a lakosságot, hogy ha bármilyen problémát tapasztalnak a szolgáltatott ivóvízzel kapcsolatban, azt jelezzék a társaság ingyenesen hívható hibabejelentő telefonszámán: 06 80 200 423. A cég ígérete szerint mindent megtesznek azért, hogy a nagykőrösi ivóvíz ne csak egészségügyi, hanem érzékszervi szempontból is kifogástalan legyen.