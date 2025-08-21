augusztus 21., csütörtök

Összefoglaló

1 órája

Kiskorú lányokat fogdosott egy férfi a fürdőben, holtan találták meg az eltűnt csecsemőt

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy megszólalt a család a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében, megírtuk, hogy elhunyt a kecskeméti kórház nagyra becsült ápolója, illetve arról is hírt adtunk, hogy kislányokat molesztált egy férfi a strandon.

Várkonyi Rozália

Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy fergeteges koncerttel indította a Hírös Hét Fesztivált Kecskeméten a Valmar, megírtuk, hogy végleg bezárta kapuit a népszerű kecskeméti üzlet, illetve a nagydorogi csecsemőgyilkosság kapcsán is újabb részletekről számoltunk be.

megszólalt a család a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében
Kiskorú lányokat fogdosott egy férfi a fürdőben, holtan találták meg az eltűnt csecsemőt
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megszólalt a család, állításuk szerint elrabolhatták a kisfiút

Borzalmas tragédia történt a szomszéd vármegyében szerdán. A nagydorogi csecsemőgyilkosságról a Teol kérdezte a megölt kisfiú édesapját és nagymamáját, akik szerint biztosan nem az édesanya a tettes, de sejtik, ki lehetett.

Sokkoló jelenetek a strandon, kislányokat molesztált egy férfi a medencében

Vérlázító eset történt augusztus 16-án, szombat délután Kiskunmajsán, a helyiek körében nagy felháborodást keltett. Büntetőeljárás indult egy férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy kislányokat molesztált a kiskunmajsai termálfürdőben.

Elhunyt a kecskeméti kórház ápolója

Szeretett kollégától búcsúzik a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház. Elhunyt a kecskeméti Tüdőbelgyógyászati Osztályon diplomás ápolóként dolgozó Barna Ildikó. A hírt az intézmény tette közzé Facebook-oldalán.

Így hódította meg az országot Roszik Tamás, a magyar sárgadinnye királya

Roszik Tamás nemcsak kiváló termelő és kereskedő, de jótékonyságból is mindig jelesre vizsgázik. A Bács-Kiskun vármegyében élők nem is gondolnák, de országos viszonylatban nála, a dunavecsei földeken terem a legtöbb sárgadinnye. 

Ikertestvére adatait adta meg a rendőröknek egy izsáki férfi, bírósági ügy lett belőle

A Kiskőrösi Járási Ügyészség hamis vád vétsége miatt vádat emelt egy férfi ellen. A vádirat szerint a férfi egy rendőri intézkedés során nem a saját, hanem ikertestvére adatait diktálta be.

Így ünnepeltek augusztus 20-án a hazánktól távol szolgálatot teljesítő magyar pilóták

A magyar Honvédség is méltó módon ünnepelte meg a magyar államalapítást. Az augusztus 20-i légi parádé nagyszerűen sikerült, de nemcsak hazánkban, hanem a Litvániában állomásozó Gripenek is megemlékeztek nemzeti ünnepünkről.

Újabb pokoli árvaszúnyog-invázió fenyeget, a szakértők elárulták, meddig tarthat

A kutatók szerint az idei körülmények kifejezetten kedveznek a rovarok tömeges megjelenésének. Az árvaszúnyog rajzása most is sokakat érinthet, különösen a tó környékén pihenő turistákat.

Több mint 30 év és egy fájó döntés után végleg bezárta kapuit a népszerű kecskeméti üzlet

Harminchárom év után búcsúznak vásárlóiktól a tulajdonosok. A közkedvelt Művészellátóhoz látogatva már csak a zárva feliratot és egy üzenetet látni.

Szenzációs koncerttel indította a Hírös Hét Fesztivált Kecskeméten a Valmar

Augusztus 20-án az ünnep megkoronázásaként különleges vendégek érkeztek Kecskemétre. Valmar-koncerttel vette kezdetét az többnapos esti koncertsorozat.

 

