2 órája

Továbbra sem érhető el az MVM Next, türelmet kérnek az ügyfelektől

Címkék#karbantartási munkálat#MVM#ügyintézés#ügyfélszolgálat

Elhúzódtak a hétvégére tervezett karbantartási munkálatok. Az MVM Next mobilalkalmazás és az online ügyfélszolgálat továbbra sem érhetők el.

Mester-Horváth Nikolett

Korábban írtunk róla, hogy új funkciókkal bővülnek az MVM Next online rendszerei, emiatt augusztus 15–17. között nem volt elérhető az online ügyintézés.  Az MVM Csoport hétfői közleménye szerint azonban a hétvégén megkezdett karbantartási munkálatok a vártnál hosszabb időt vesznek igénybe, így az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás még hétfőn sem érhetők el.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az MVM Next megújulva tér vissza

A vállalat Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint a leállás oka az online rendszerek fejlesztése és új funkciók bevezetése. Az MVM hangsúlyozta, hogy ügyfeleik adatbiztonsága kiemelt fontosságú számukra, ezért a karbantartási munkálatok idején fokozott óvatossággal járnak el.

Bár az online felületek átmenetileg nem működnek, az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, valamint telefonon keresztül is elérhető az ügyfélszolgálat.

A cég köszönetét fejezte ki az ügyfelek türelméért és megértéséért, és jelezte, hogy hamarosan új funkciókkal térnek vissza, amelyek még gördülékenyebbé teszik az online ügyintézést.

 

 

