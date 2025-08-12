Figyelem, MVM-ügyfelek! Fontos hírt közölt az áramszolgáltató, ez mindenkit érint

Új funkciókkal bővülnek az MVM Next online rendszerei, emiatt augusztus 15-én, pénteken reggel 8 órától augusztus 17-én, vasárnap este 10 óráig karbantartási munkálatok zajlanak.

Az MVM Next online ügyintézése szünetel

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A karbantartás ideje alatt szünetel minden ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilalkalmazásban. Ez érinti többek között az előre fizetős árammérők online feltöltését is azon ügyfelek számára, akiknek számláján villanykapcsoló ábra szerepel.

Az MVM kéri az érintett fogyasztókat, hogy még a karbantartás kezdete előtt gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, vagy használják a feltöltőpontokat a folyamatos ellátás biztosítása érdekében.

A vállalat köszönetét fejezte ki az ügyfelek megértéséért és türelméért, és jelezte: a munkálatok után az új funkciók hamarosan elérhetővé válnak.