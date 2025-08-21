1 órája
Több mint 30 év és egy fájó döntés után végleg bezárta kapuit a népszerű kecskeméti üzlet
Harminchárom év után búcsúznak vásárlóiktól a tulajdonosok. A közkedvelt Művészellátóhoz látogatva már csak a zárva feliratot és egy üzenetet látni.
A művészek és kreatív alkotók nagy szomorúságára sok-sok év után bezárt a kecskeméti Művészellátó. Alapanyagok, eszközök, festékek – minden, ami egy műalkotáshoz kell megtalálható volt, most azonban új helyről kell beszerezni a szükséges kellékeket.
A hosszú utcai Művészellátó Szaküzlet 1992 tavaszán nyílt, ez volt Kecskemét első boltja, ahol a festők, szobrászok, de ugyanúgy az átlagember is mindent megtalálhatott, amit csak szeretett volna. Sokan iskolakezdéshez is itt szerezték be a legjobb minőségű ceruzákat, filceket, tollakat, de a technika- és rajzdobozba való ecseteket, festékeket is egyaránt.
Az egykor sokat látogatott bolt ajtaján ma már a zárva felirat szerepel, alatta pedig a tulajdonosok szívhez szóló üzenete:
A Művészellátó Szaküzlet 2025 július 31-én végleg bezárt. Köszönjük a sok-sok közös szép évet.
A bolt 33 évig szolgálta ki a vevőit. A Reklámgrafikai Stúdió, mely itt működött azonban továbbra is üzemel, akinek tőlük van szüksége valamire, hétfőtől péntekig ugyanúgy keresheti őket.
Hol vásárolhatunk Kecskeméten a Művészellátó helyett?
Akinek a továbbiakban szüksége van kreatív eszközökre és alapanyagokra, annak sem kell aggódnia, szerencsére akad Kecskeméten más üzlet is, ahonnan beszerezheti őket.
A Batthányi utcán található Art-Center Művészellátó hasonlóan nagy választékkal és minőségi kellékekkel rendelkezik. Ha iskolakezdéshez szeretne vásárolni, a Malom Írószer, a postával szemben a Belvárosi Papírbolt vagy a rózsavölgyi téri Jázmin Papírbolt szintén jó választás lehet.
