Művészellátó

1 órája

Több mint 30 év és egy fájó döntés után végleg bezárta kapuit a népszerű kecskeméti üzlet

Címkék#szaküzlet#bolt#zárás#művész

Harminchárom év után búcsúznak vásárlóiktól a tulajdonosok. A közkedvelt Művészellátóhoz látogatva már csak a zárva feliratot és egy üzenetet látni.

Mócza Milán

A művészek és kreatív alkotók nagy szomorúságára sok-sok év után bezárt a kecskeméti Művészellátó. Alapanyagok, eszközök, festékek – minden, ami egy műalkotáshoz kell megtalálható volt, most azonban új helyről kell beszerezni a szükséges kellékeket.

bezárt a kecskeméti Művészellátó
A közkedvelt Művészellátóhoz látogatva már csak a zárva feliratot és egy üzenetet látni
Fotó: Mócza Milán

A hosszú utcai Művészellátó Szaküzlet 1992 tavaszán nyílt, ez volt Kecskemét első boltja, ahol a festők, szobrászok, de ugyanúgy az átlagember is mindent megtalálhatott, amit csak szeretett volna. Sokan iskolakezdéshez is itt szerezték be a legjobb minőségű ceruzákat, filceket, tollakat, de a technika- és rajzdobozba való ecseteket, festékeket is egyaránt.

Az egykor sokat látogatott bolt ajtaján ma már a zárva felirat szerepel, alatta pedig a tulajdonosok szívhez szóló üzenete:

A Művészellátó Szaküzlet 2025 július 31-én végleg bezárt. Köszönjük a sok-sok közös szép évet.

A bolt 33 évig szolgálta ki a vevőit. A Reklámgrafikai Stúdió, mely itt működött azonban továbbra is üzemel, akinek tőlük van szüksége valamire, hétfőtől péntekig ugyanúgy keresheti őket.

Hol vásárolhatunk Kecskeméten a Művészellátó helyett?

Akinek a továbbiakban szüksége van kreatív eszközökre és alapanyagokra, annak sem kell aggódnia, szerencsére akad Kecskeméten más üzlet is, ahonnan beszerezheti őket. 

A Batthányi utcán található Art-Center Művészellátó hasonlóan nagy választékkal és minőségi kellékekkel rendelkezik. Ha iskolakezdéshez szeretne vásárolni, a Malom Írószer, a postával szemben a Belvárosi Papírbolt vagy a rózsavölgyi téri Jázmin Papírbolt szintén jó választás lehet.

 

 

