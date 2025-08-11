Az érzelem nem programozható: ezek a szakmák biztonságban vannak a mesterséges intelligencia korában

A mesterséges intelligencia képes ugyan sok feladat megoldására, de vannak olyan területek, amelyeket az emberek mindig is nagyobb hozzáértéssel, és jobb minőségben lesznek képesek elvégezni. Mester Nikolett, aki az emberi erőforrások területén dolgozik, segített abban, hogy milyen szakmákat fenyeget kevésbé a mesterséges intelligencia jelenléte.

Ezek a szakmák maradnak nélkülözhetetlenek a mesterséges intelligencia jelenléte ellenére

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ezeket a szakmákat nem fenyegeti a mesterséges intelligencia

Mester Nikolett véleménye szerint a kékgalléros szakmákban dolgozóknak nem kell félni a mesterséges intelligenciától (AI), valamint a pszichológusoknak és bármilyen terapeutáknak sem, és ugyanígy gondolkodott az életmentők munkájáról is. Hiszen csak az életmentők képesek a valódi helyzet teljes körű felismerésére, és vészhelyzetekben fontos, hogy a kommunikáció értelmezése gyorsan történjen, amit az AI könnyen félreérthet. A minőségügyi pozíciók sincsenek veszélyben hiszen, ha valamit az AI végez el, azt is szokták ellenőrizni az emberek. A HR-esek területét sem tudja majd átvenni a mesterséges intelligencia, maximum segítséget fog tudni nyújtani bizonyos feladatokban.

Mi az, amit csak mi, emberek tudunk?

Ugyan sok mindenben tud segíteni a mesterséges intelligencia, de vannak olyan feladatok, amelyekhez nem rendelkezik megfelelő készségekkel. Például az AI nem képes mély emberi kapcsolatok kialakítására, illetve empátiára, nem lesz képes segíteni például egy motivációs rendszer kialakításában, hiszen nem tudja megérteni az egyének személyes szükségleteit, érzelmeit. Továbbá az érzelmek felismerésének hiányában, mindenképp emberi gondolkodásra van szükség egy konfliktuskezelési vagy etikai kérdésről való döntés meghozatalában. Emellett az AI nem tudja a megfelelő tapasztalatokat sem helyettesíteni bizonyos területen, valamint a kreativitás és a kritikus gondolkodása sem teljes – mondta Mester Nikolett.