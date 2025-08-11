1 órája
Vadaskerti bemutatóval debütált Dönci, a dongó kalandjai rabul ejtették a gyerekeket – galériával, videóval
Pásztor Andrea írónő a nyári táborozókat ismertette meg Dönci vadaskerti kalandjaival. A mesekönyv története a Kecskeméti Vadaskertben játszódik, így ezen a különleges helyszínen mutatták be a kötetet.
A nyári szünet sok kisgyermek kedvenc időszaka, a strandolás, a kirándulás és a táborozás mellett a nyári olvasmányok ideje is. Pásztor Andrea legújabb mesekönyvét, Dönci vadaskerti kalandjait igazán aktuális környezetben, a Kecskeméti Vadaskertben mutatták be hétfő délután az ott táborozó gyermekeknek. A mesekönyv bemutatóján a résztvevők ízelítőt kaphattak a könyvből, magától az írónőtől.
A mesekönyv főhőse is megjelent a bemutatón
A történet főhőse Dönci, a dongó, aki előtt vadaskerti látogatása során kitárul a világ és megismerheti az összes állatot. Nem csupán humoros, színes, de tanulságos olvasmány is a gyermekeknek. Ráadásul munkafüzet is készült hozzá, így játékosan tesztelhetik a kicsik tudásukat, miután elolvasták. A bemutató során Dönci egyébként személyesen is életre kelt a könyv lapjairól, ugyanis a mesélés közben egy poszméh – vagy másik nevén dongó – szállt az írónő elé.
Könyvbemutató a VadaskertbenFotók: Bús Csaba
Pásztor Andrea mellett a könyvet illusztráló grafikusművész, Nagy-Bán Kitti is jelen volt a bemutatón. A könyvet a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft adta ki, a szervezet észéről Kozák Polett ügyvezető-főszerkesztő fogadta az érdeklődőket. Aki elolvassa és többre vágyik, annak sem kell aggódnia, a folytatás, Dönci és a Nagy Mentőakció szintén nemrég jelent meg.
