Vadaskerti bemutatóval debütált Dönci, a dongó kalandjai rabul ejtették a gyerekeket – galériával, videóval

A nyári szünet sok kisgyermek kedvenc időszaka, a strandolás, a kirándulás és a táborozás mellett a nyári olvasmányok ideje is. Pásztor Andrea legújabb mesekönyvét, Dönci vadaskerti kalandjait igazán aktuális környezetben, a Kecskeméti Vadaskertben mutatták be hétfő délután az ott táborozó gyermekeknek. A mesekönyv bemutatóján a résztvevők ízelítőt kaphattak a könyvből, magától az írónőtől.

Vadaskerti bemutatóval debütált a mesekönyv

Fotó: Bús Csaba

A mesekönyv főhőse is megjelent a bemutatón

A történet főhőse Dönci, a dongó, aki előtt vadaskerti látogatása során kitárul a világ és megismerheti az összes állatot. Nem csupán humoros, színes, de tanulságos olvasmány is a gyermekeknek. Ráadásul munkafüzet is készült hozzá, így játékosan tesztelhetik a kicsik tudásukat, miután elolvasták. A bemutató során Dönci egyébként személyesen is életre kelt a könyv lapjairól, ugyanis a mesélés közben egy poszméh – vagy másik nevén dongó – szállt az írónő elé.