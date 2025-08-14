augusztus 14., csütörtök

MÁV

2 órája

Vágányzár a Keletiben, fontos változások a kecskeméti és lajosmizsei vonalon

Címkék#vágányzár#menetrend-változás#máv

Augusztus 25-től szeptember 20-ig lezárják a Keleti pályaudvart, az S21-es és más vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Mutatjuk a menetrend-változást.

Maksa Balázs

Augusztus 25-től egy hónapon át teljesen leáll a vonatforgalom a Keleti pályaudvaron, ami több országos és elővárosi vasútvonalat érint. A lezárás idején a MÁV számos menetrendi és közlekedési változást vezet be, hogy az utasok a lehető legegyszerűbben eljuthassanak úti céljukhoz. A módosítások érintik a Budapest–Lajosmizse (S21) vonalat is, amelyen a megszokott közlekedési rend több ponton megváltozik. Mutatjuk a menetrend-változást.

Menetrend-változás a kecskeméti és lajosmizsei vonalon
Menetrend-változás: augusztus 25-től szeptember 20-ig lezárják a Keleti pályaudvart
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hogyan változik a közlekedés a Lajosmizsei vonalon?

Az S21-es személyvonatok a vágányzár idején jellemzően Kőbánya-Kispest állomáson fordulnak vissza, a Nyugati pályaudvar tehermentesítése érdekében. Ez azt jelenti, hogy a nap nagy részében a vonatok nem mennek be a belvárosba, hanem Kőbánya-Kispestnél ér véget az útjuk.

Kivételt képeznek a kora reggeli és késő esti járatok, amelyek továbbra is a teljes útvonalon, a Nyugati pályaudvarig közlekednek.

Az érintett vonatok:

  • 2910, 2978, 2980, 2900, 2921, 2971, 2931.

A kecskeméti vonalat is érinti a menetrend-változás

A Budapest—Cegléd—Kecskemét–Szeged-vonalon közlekedő Ex700 (Alföld) és az IC700 (Napfény) számú vonatok a felújítási munkák miatt 2025. augusztus 25-től szeptember 20-ig Budapest-Nyugatiból korábban indulnak.

Fontos átszállópontok és alternatív eljutási lehetőségek

A MÁV több fővárosi átszállópontot is kijelölt, ahol más közlekedési eszközökre – HÉV-re, VOLÁN-buszokra, BKK-járatokra – lehet átszállni.

  • Kőbánya felső: innen csúcsidőben percenként indulnak MÁV-buszok a Puskás Ferenc Stadion metróállomáshoz, valamint sűrűn közlekedik a 37-es és 37A villamos a Blaha Lujza tér felé.
  • Kőbánya-Kispest: a metró (M3), számos buszjárat és a repülőtéri gyorsbusz (100E) is elérhető innen.
  • Nyugati pályaudvar és Budapest-Kelenföld: a főváros más pontjaira induló vasúti és városi járatok csomópontjai.

A kijelölt átszállóhelyeken MÁV-dolgozók segítik a tájékozódást.

Online segítség az utazás megtervezéséhez

A MÁV a mavcsoport.hu/keleti oldalon részletes tájékoztatót, menetrendeket és interaktív térképeket tett közzé, amelyek megmutatják, egy-egy kiindulási állomásról milyen eljutási lehetőségek érhetők el a vágányzár idején.

Az új menetrendek a MÁV és MÁV+ applikációban, az EMMA utazástervezőben, valamint a jegy.mav.hu oldalon is kereshetők.

Miért van szükség a teljes lezárásra?

A Keleti pályaudvar 4,4 milliárd forintos saját forrásból finanszírozott felújítása olyan munkákat foglal magában, amelyeket csak teljes forgalomszünet mellett lehet elvégezni. A vágányok, váltók, felsővezetékek cseréje és karbantartása után javul a menetrendszerűség és csökken az üzemzavarok száma. A felújítás után a sebességkorlátozásokat is feloldják, így gyorsabbá válhat a közlekedés.

 

 

