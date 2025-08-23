augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával, videóval

1 órája

Elképesztő buli Kecskeméten: táncra perdítette a tömeget a Melody Maker a Hírös Hét Fesztiválon

Címkék#baon videó#Melody Maker#koncert#Hírös Hét Fesztivál

A nemzetközi pop nagyjaitól a hazai örökzöldekig, sokak kedvenc számai csendültek fel pénteken Kecskeméten, a Hírös Hét Fesztiválon. Az esti Melody Maker koncerten igazán fergeteges volt a hangulat.

Mócza Milán

A hét utolsó munkanapjára az eső is elállt, így a hétvége eljövetelét sokan Kecskemét központjában ünnepelték meg. A Hírös Hét Fesztivál harmadik napját a Melody Maker zárta táncra perdítve rajongóikat és minden résztvevőt. Kicsik és nagyok velük együtt énekelték kedvenceiket, az együttes pedig igazán emlékezetes pillanatokkal varázsolta el őket. Ilyen volt a Melody Maker koncert Kecskeméten.

Melody Maker koncertezett Kecskeméten péntek este
Az esti Melody Maker-koncerten igazán fergeteges volt a hangulat.
Fotó: Mócza Milán

Óriási lelkesedéssel szórakoztatta a kecskeméti közönséget a Melody Maker

Bruno Mars legendás 24K Magic-je, a Treasure és a Locked Out of Heaven egyaránt felcsendültek, de olyan ismert magyar zenéket is hallani lehetett, mint a Bestiák A reggel túl messze van vagy a ShyGys Hello! száma. Az egykori sztárzenekarok tagjaiból a '90-es években összeállt együttes olyan energiával és lelkesedéssel énekeltek, mintha csak tegnap kezdték volna. A Bebe, Glatz Gábor, Kató Zoltán, Bedhy, Gajdos Attila Julian, Németh Gábor Némo, Jülek Tamás és Nyemcsók Bence alkotta társulat sokaknak felejthetetlenné tették a napot.

A Melody Maker koncertezett Kecskeméten

Fotók: Mócza Milán

Folytatódnak a Hírös Hét programjai

A hétnek lassan vége, a Hírös Hét Fesztivál azonban dübörög tovább rendületlenül. Étel-ital, kulturális programok és szórakozás vár mindenkit Kecskemét központjában. Szombat este a SoulBlaster lép fel a nagyszínpadon, vasárnap pedig a Hold The Line hozza el Toto legnagyobb slágereit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu