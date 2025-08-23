Elképesztő buli Kecskeméten: táncra perdítette a tömeget a Melody Maker a Hírös Hét Fesztiválon

A hét utolsó munkanapjára az eső is elállt, így a hétvége eljövetelét sokan Kecskemét központjában ünnepelték meg. A Hírös Hét Fesztivál harmadik napját a Melody Maker zárta táncra perdítve rajongóikat és minden résztvevőt. Kicsik és nagyok velük együtt énekelték kedvenceiket, az együttes pedig igazán emlékezetes pillanatokkal varázsolta el őket. Ilyen volt a Melody Maker koncert Kecskeméten.

Az esti Melody Maker-koncerten igazán fergeteges volt a hangulat.

Fotó: Mócza Milán

Óriási lelkesedéssel szórakoztatta a kecskeméti közönséget a Melody Maker

Bruno Mars legendás 24K Magic-je, a Treasure és a Locked Out of Heaven egyaránt felcsendültek, de olyan ismert magyar zenéket is hallani lehetett, mint a Bestiák A reggel túl messze van vagy a ShyGys Hello! száma. Az egykori sztárzenekarok tagjaiból a '90-es években összeállt együttes olyan energiával és lelkesedéssel énekeltek, mintha csak tegnap kezdték volna. A Bebe, Glatz Gábor, Kató Zoltán, Bedhy, Gajdos Attila Julian, Németh Gábor Némo, Jülek Tamás és Nyemcsók Bence alkotta társulat sokaknak felejthetetlenné tették a napot.