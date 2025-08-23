3 órája
Elképesztő buli Kecskeméten: táncra perdítette a tömeget a Melody Maker a Hírös Hét Fesztiválon
A nemzetközi pop nagyjaitól a hazai örökzöldekig, sokak kedvenc számai csendültek fel pénteken Kecskeméten, a Hírös Hét Fesztiválon. Az esti Melody Maker koncerten igazán fergeteges volt a hangulat.
A hét utolsó munkanapjára az eső is elállt, így a hétvége eljövetelét sokan Kecskemét központjában ünnepelték meg. A Hírös Hét Fesztivál harmadik napját a Melody Maker zárta táncra perdítve rajongóikat és minden résztvevőt. Kicsik és nagyok velük együtt énekelték kedvenceiket, az együttes pedig igazán emlékezetes pillanatokkal varázsolta el őket. Ilyen volt a Melody Maker koncert Kecskeméten.
Óriási lelkesedéssel szórakoztatta a kecskeméti közönséget a Melody Maker
Bruno Mars legendás 24K Magic-je, a Treasure és a Locked Out of Heaven egyaránt felcsendültek, de olyan ismert magyar zenéket is hallani lehetett, mint a Bestiák A reggel túl messze van vagy a ShyGys Hello! száma. Az egykori sztárzenekarok tagjaiból a '90-es években összeállt együttes olyan energiával és lelkesedéssel énekeltek, mintha csak tegnap kezdték volna. A Bebe, Glatz Gábor, Kató Zoltán, Bedhy, Gajdos Attila Julian, Németh Gábor Némo, Jülek Tamás és Nyemcsók Bence alkotta társulat sokaknak felejthetetlenné tették a napot.
A Melody Maker koncertezett KecskemétenFotók: Mócza Milán
Folytatódnak a Hírös Hét programjai
A hétnek lassan vége, a Hírös Hét Fesztivál azonban dübörög tovább rendületlenül. Étel-ital, kulturális programok és szórakozás vár mindenkit Kecskemét központjában. Szombat este a SoulBlaster lép fel a nagyszínpadon, vasárnap pedig a Hold The Line hozza el Toto legnagyobb slágereit.