Tévhit, hogy nem kell engedély a melléképületek építéséhez, itt vannak a legfontosabb szabályok

Akik garázs, műhely vagy tároló építését tervezik a telkükön, gyakran úgy gondolják, hogy 35 négyzetméter alatt nem kell a melléképületre építési engedély. A valóság azonban ennél összetettebb: a helyi szabályozások és építésügyi előírások továbbra is meghatározóak – számolt be róla a Heol.

A melléképület építésekor is számos előírást kell betartani

35 négyzetméter alatt is lehetnek korlátozások

Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy 35 négyzetméteres alapterület alatt minden melléképület engedély nélkül építhető. Bár a jogszabály valóban lehetővé teszi egyes melléképületek engedélymentes építését, a helyi építési szabályzatok továbbra is kötelezőek.

Mi változott a jogszabályban?

2024 őszéig a jogszabály részletezte, hogy mely építményekhez nem szükséges engedély. 2024 októbere óta azonban módosították a szabályokat, amelyek most már pontosan meghatározzák, mely típusú épületek építéséhez kell engedély. Egyes építmények besorolása továbbra is bizonytalan lehet, ezért fontos a helyi sajátosságokra figyelni.

Milyen melléképületekre nem kell építési engedély?

Épület típusa alapján a szabályok szerint garázs, tároló, műhely vagy egyéb melléképület építhető engedély nélkül, de meg kell felelni bizonyos szabályoknak. Ezeket a Heol cikkében részletesen elolvashatja.

Emellett továbbra is be kell tartani számos egyéb előírást, különösen a helyi építési szabályzatokat, amelyek meghatározzák, hol és milyen mértékben lehet beépíteni a telket.

Tippek az építkezéshez

Érdemes ellenőrizni az adott önkormányzat helyi építési szabályzatát az építkezés megkezdése előtt.

Ha bizonytalan az engedélymentesség, építész vagy jogi szakértő bevonása ajánlott.

Engedélymentesség nem jelent teljes szabadságot: minden épületre vonatkoznak előírások a beépíthetőség, tetőmagasság és elhelyezés tekintetében.

Változás a zártkerti ingatlanoknál

Mint arról korábban beszámoltunk, jelentős változást eszközöltek a magyar ingatlanpiacon, ami sok tulajdonost érinthet. A zártkerti ingatlanok jogi státusza és használata is átalakul, így új lehetőségek nyílhatnak meg a tulajdonosok előtt a júliusban hatályba lépett ingatlannyilvántartási törvénymódosításnak köszönhetően.