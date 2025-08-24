4 órája
Tévhit, hogy nem kell engedély a melléképületek építéséhez, itt vannak a legfontosabb szabályok
Sokan azt hiszik, hogy kis méretű építményeknél nincs szükség engedélyre, pedig a szabályok ennél összetettebbek. A melléképület építésekor is számos előírást be kell tartani.
Akik garázs, műhely vagy tároló építését tervezik a telkükön, gyakran úgy gondolják, hogy 35 négyzetméter alatt nem kell a melléképületre építési engedély. A valóság azonban ennél összetettebb: a helyi szabályozások és építésügyi előírások továbbra is meghatározóak – számolt be róla a Heol.
35 négyzetméter alatt is lehetnek korlátozások
Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy 35 négyzetméteres alapterület alatt minden melléképület engedély nélkül építhető. Bár a jogszabály valóban lehetővé teszi egyes melléképületek engedélymentes építését, a helyi építési szabályzatok továbbra is kötelezőek.
Mi változott a jogszabályban?
2024 őszéig a jogszabály részletezte, hogy mely építményekhez nem szükséges engedély. 2024 októbere óta azonban módosították a szabályokat, amelyek most már pontosan meghatározzák, mely típusú épületek építéséhez kell engedély. Egyes építmények besorolása továbbra is bizonytalan lehet, ezért fontos a helyi sajátosságokra figyelni.
Milyen melléképületekre nem kell építési engedély?
Épület típusa alapján a szabályok szerint garázs, tároló, műhely vagy egyéb melléképület építhető engedély nélkül, de meg kell felelni bizonyos szabályoknak. Ezeket a Heol cikkében részletesen elolvashatja.
Emellett továbbra is be kell tartani számos egyéb előírást, különösen a helyi építési szabályzatokat, amelyek meghatározzák, hol és milyen mértékben lehet beépíteni a telket.
Tippek az építkezéshez
- Érdemes ellenőrizni az adott önkormányzat helyi építési szabályzatát az építkezés megkezdése előtt.
- Ha bizonytalan az engedélymentesség, építész vagy jogi szakértő bevonása ajánlott.
- Engedélymentesség nem jelent teljes szabadságot: minden épületre vonatkoznak előírások a beépíthetőség, tetőmagasság és elhelyezés tekintetében.
Változás a zártkerti ingatlanoknál
Mint arról korábban beszámoltunk, jelentős változást eszközöltek a magyar ingatlanpiacon, ami sok tulajdonost érinthet. A zártkerti ingatlanok jogi státusza és használata is átalakul, így új lehetőségek nyílhatnak meg a tulajdonosok előtt a júliusban hatályba lépett ingatlannyilvántartási törvénymódosításnak köszönhetően.
„Hosszú csövű, édes, finom!” – a Szelidi-tó kedvenc kukoricaárusa 40 éve csal mosolyt az arcunkra
Ha így vásárolnak, tízezreket spórolhatnak a családok az iskolakezdésen