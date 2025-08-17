Felújítás
1 órája
Megújult a Kölcsey Ferenc utcai záportározó
Fontos felújítás zajlott Baján.
A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a közelmúltban felújítási munkálatok zajlottak a Kölcsey Ferenc utca végén található záportározóban.
A beruházás első szakaszában három átemelő szivattyú, valamint a belső vázszerkezet teljes felújítása történt meg. Ezt követően az aknában található visszacsapó szelepek cseréjére került sor, ami a berendezés megbízható működését és a város csapadékvíz-elvezetésének biztonságát szolgálja.
