A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a közelmúltban felújítási munkálatok zajlottak a Kölcsey Ferenc utca végén található záportározóban.

Megújult a Kölcsey Ferenc utcai záportározó

Forrás: Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Facebook-oldala

A beruházás első szakaszában három átemelő szivattyú, valamint a belső vázszerkezet teljes felújítása történt meg. Ezt követően az aknában található visszacsapó szelepek cseréjére került sor, ami a berendezés megbízható működését és a város csapadékvíz-elvezetésének biztonságát szolgálja.