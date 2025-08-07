augusztus 7., csütörtök

Mászófal épül az iskolák tornatermében

Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság programjának köszönhetően országosan 105 általános és középiskola bővülhet mászófallal a következő tanévben. Kötélbiztosítást nem igénylő mászófal épül a tornatermekben.

Pozsgai Ákos

Az Országos iskolai Mászófal-építési Program célja, hogy minél több oktatási intézményben legyen boulder mászófal. Az Aktív Magyarország közlése szerint a programban 105 iskolának ítéltek meg támogatást, a fejlesztések az ország csaknem összes vármegyéjét érintik.

Mászófal épül több iskola tornatermében is
Országosan 105 általános és középiskola bővülhet mászófallal a következő tanévben
Fotó: Pozsgai Ákos  / Illusztráció

Két Bács-Kiskun vármegyei iskolában is mászófal épül

Mászófal épül egy kiskunhalasi és a kisszállási általános iskola tornatermében is, amelyek élménnyé teszik a mozgást a testnevelésórákon és azon kívül is. A sziklafalat idéző mászófalakon a gyerekek alacsony magasságban, kötélbiztosítás nélkül mászhatnak. Biztonságos körülmények között mászni és kihívásokat keresni szinte minden gyerek szeret.

A tervezett mászófalak 2,7–3,5 méter magasságúak, és a gyerekek különböző nehézségi fokozatokban gyakorolhatják a mászást. A támogatás a mászófal építésén túl természetesen magában foglalja az esést csillapító szivacsok elhelyezését is.

Az intézmények legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, amelyet hazai forrásból biztosít az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság. A fejlesztés a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség szakmai felügyeletével zajlik.

A falmászás fejleszti a mozgáskoordinációt, erősíti a teljes testet, különösen a törzs- és felsőtest izomzatát, javítja a koncentrációt és a problémamegoldó gondolkodást, valamint önbizalmat és bátorságot épít. Nem véletlen, hogy a sportmászás az egész világon egyre népszerűbb, olimpiai sportággá is vált.

 

 

