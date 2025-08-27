Mindenkinek sikerült időben kimenekülni a Malom Központ épületéből – képekkel, videóval

Az egyik pillanatban még békés vásárló, kávézó és beszélgető emberekkel voltak tele az üzletek, a következőben pedig már rendezett sorokban vonult mindenki le a lépcsőkön, ki a legközelebbi kijáraton. Az üzletek megszokott háttérzenéjét hirtelen baljós szirénázás váltotta fel, jelezve, hogy el kell hagyni az épületet. Baj azonban nem történt, csupán a kecskeméti Malom Központ tűzriadó-gyakorlata zajlott le.

Szerda délelőtt tűzriadó volt a Malom Központban, kiürítették az épületet

Fotó: Mócza Milán

Nyitás után riadóztak a Malom Központban

Sokakat bizonyára meglepett az esemény, ugyanis reggel a szokásos látkép tárult a szemük elé, az üzletek kinyitottak és mindenki tette a dolgát. Pontban 10 óra 5 perckor azonban felharsant a vészcsengő és leálltak a mozgólépcsők. A vásárlók az eladók és a Malom Központ dolgozói vezetésével hagyták el az épületet és a kijárattól pár méterre gyűltek össze. A szatyrokat, kasszákat és minden egyebet otthagytak, amit éppen csináltak.

Rendezett sorokban vonult mindenki le a lépcsőkön, ki a legközelebbi kijáraton

Fotó: Mócza Milán

Sikeres volt a tűzriadó-gyakorlat

Miután az épület kiürült, Borsos Viktor, a Malom Központ üzemeltetői által megbízott tűzvédelmi szaktanácsadó a főbejárat előtt közölte az ott várakozókkal, hogy nem éles helyzetről volt szó, a próba előre el volt tervezve – erről a dolgozók tájékoztatva is lettek.

Bár az előírt norma 8 perc, 6 perc alatt sikerült mindenkinek elhagyni az épületet, így a gyakorlat sikeres volt. Köszönöm szépen a megértésüket és az együttműködésüket!

Mi lesz az értékekkel tűzriadó esetén?

Bizonyára többekben felmerül a kérdés, mi történik az otthagyott értékeikkel, a vásárolt holmikkal vagy a pénzzel, ha éppen fizetés közben történik egy hasonló eset.

„A kosarat és a pénzt, ha valaki azt épp adja át az eladónak, ott kell hagyni, de aggodalomra nincs ok. Vagyonvédelmi okokból a dolgozók az üzletek rácsait távozás előtt leengedik, így amint elmúlt a veszély – vagy a próba – visszatérve ugyan onnan tudják folytatni a dolgukat, mint ahol abbahagyták” – mondta Borsos Viktor.

Sikeresen lezajlott a tűzriadó-gyakorlat

Fotó: Mócza Milán

Mentők és rendőrök jelentek meg a Malom Központnál kedden

Mint arról korábban beszámoltunk, nagy volt az ijedtség kedden Kecskemét belvárosában, a Malom Központnál. Egy szabálytalanul közlekedő gyalogost elütött egy autó. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.