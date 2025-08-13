Több mint 3 milliárd forintból bővítik a szennyvíztelepet, a helyiek régóta várnak erre a fejlesztésre

A település életében mérföldkőnek számít a több mint egy évtizede megfogalmazott szennyvíztelep kapacitásbővítése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra – különösen a Vágóhíd utca problémás szakaszának – korszerűsítésére. A kedvező kormányzati döntésnek köszönhetően hamarosan bővítik a majsai szennyvíztelepet.

Bővítik a majsai szennyvíztelepet

Fotó: Pozsgai Ákos

A majsai szennyvíztelep elérte teljesítőképességének határát

– Az elmúlt években a lakossági szennyvízkibocsátás jelentősen megnövekedett, emellett az ipari övezet fejlődése is egyre nagyobb terhet ró a meglévő rendszerre. Jelenlegi állapotában a szennyvíztelep már elérte teljesítőképességének határát – fogalmazott közleményében Patkós Zsolt polgármester

Még 2019-ben az önkormányzat megbízta az UTB Envirotech Zrt.-t az agglomerációs felülvizsgálat elkészítésére. Ennek eredményei, valamint az előkészített közbeszerzési tervek lehetővé tették, hogy Kiskunmajsa felkerüljön a Belügyminisztérium prioritási listájára – ez a feltétele annak, hogy pályázati forrásból megvalósulhasson a beruházás. A Magyar Közlönyben megjelent, hogy a városnak 3,53 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít az állam a tervezett korszerűsítésre.

– A beruházás során a szennyvíztelep kapacitását a jelenlegi 9500 lakosegyenértékről 14 400-ra emelik. Ez nemcsak az ipari park további növekedését támogatja, de biztosítja azt is, hogy a következő évtizedekben ne legyen akadálya új lakóterületek vagy vállalkozások letelepedésének – részletezte a városvezető a fejlesztéssel kapcsolatos tudnivalókat.

Korszerűsítik a szennyvíztelepet

Fotó: Pozsgai Ákos

A projekt kedvezményezettje a Nemzeti Vízművek Zrt., akik az önkormányzat által évekkel ezelőtt előkészített dokumentáció, valamint az UTB Envirotech Zrt. szakmai munkája alapján rövidesen megkezdhetik a közbeszerzési eljárást és a kivitelezést.

– Ez az eredmény nemcsak a jelen problémáira ad választ, hanem egyben biztosítja Kiskunmajsa hosszú távú, fenntartható fejlődésének alapjait is – emlékeztetett a város vezetője, aki köszönet mondott mindenkinek, aki az elmúlt években türelemmel viselte a rendszer túlterheltségéből adódó kellemetlenségeket. Patkós Zsolt a fejlesztés kapcsán úgy fogalmazott, hogy a „település elindulhat egy biztosabb, tisztább és jövőállóbb irányba.”