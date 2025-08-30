augusztus 30., szombat

Elismerés

Egy aprócska felső-bácskai községben rejtőzik Magyarország legszebb szőlőbirtoka

Átadták a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka díjakat, összesen három kategóriában hirdettek győztest. A felső-bácskai vidékre került nagybirtok kategóriában a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka cím.

Pozsgai Ákos

A Bor és Piac magazin a MATE (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) Budai Campusán megtartott eredményhirdetésén ismertették a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka pályázat 2025. évi győzteseit és helyezettjeit. Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka Nagybirtok kategóriát a Bács-Kiskun vármegyében, a Hajós-Bajai borvidéken található, mindössze 1100 fős Borota községben működő Koch Borászat nyerte el.

Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka cím
Forrás: Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka 2025 Facebook-oldala

Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy idén a mi borászatunk nyerte el a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka címet. Ez az elismerés arra ösztönöz bennünket, hogy még nagyobb odaadással dolgozzunk fogyasztóink és vendégeink elégedettségéért. Ha Ti is szeretnétek átélni a Koch Borászat különleges hangulatát, szeretettel várunk szeptember 20-án a Koch x Nati élményszüretünkre!

– írta közösségi oldalán a Koch Borászat.

A Bor és Piac szakmai magazin 2012-ben írta ki első alkalommal az azóta is nagy népszerűségnek örvendő Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka pályázatot. A pályázaton a birtokméreteknek megfelelően négy kategóriában hirdették meg a versenyt: a 10 hektár alatti birtokok a kisbirtok, a 11–50 hektáros szőlőterülettel rendelkező borászatok a középbirtok, az ettől nagyobbak a nagybirtok kategóriában indulhattak. Idén határon túli kategóriában is lehetett nevezni.

Négy kategóriában adták át a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka címet

Négy kategóriában hirdették ki a győzteseket, 2025-ben ezek az ország legszebb szőlőbirtokai. A győzteseknek és helyezetteknek dr. Nagy István agrárminiszter adta át az elismerő okleveleket.

  • Kisbirtok kategóriában a VáliBor -Váli Péter Borászata (Badacsonyi borvidék) lett a győztes. A második helyen a Fekete Borpince (Szekszárdi borvidék), a harmadikon a Fritsch Birtok (Villányi borvidék) végzett.
  • Középbirtok kategóriában a Haraszthy Pincészet (Etyek-Budai borvidék) győzött. A második holtversenyben az Etyeki Kúria Pezsgőbirtok (Etyek-Budai borvidék) és a Villa Tolnay Borház (Badacsonyi borvidék) lett.
  • Nagybirtok kategóriában a Koch Borászat (Hajós-Bajai borvidék) végzett az első helyen. Második a Hilltop Neszmély Borászat (Neszmélyi borvidék), harmadik az Oremus Szőlőbirtok és Pincészet (Tokaji borvidék) lett.
  • Határon túli borászatok kategóriában a Világi Winery (Dél-Szlovákiai borvidék) kapta az aranyérmet.

 

 

