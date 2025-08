Mezőgazdaság 39 perce

Magyar Péter nagyot bakizott, gyorsan mém lett belőle

Elképesztő, ami most kiderült! Magyar Péter összekeverte a napraforgót a gazzal, és most már mémként is terjed a neten.

A napraforgót összekeverni a gazzal nem könnyű, kivéve persze, ha valaki még életében nem járt szántóföldön. Magyar Péter, az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja azonban épp ebbe a hibába futott bele, amikor egy mezőgazdasági szemlén a gazt napraforgónak hitte. Magyar Péter ismét a figyelem középpontjába került

Fotó: Kisbenedek Attila / Forrás: AFP A bakiból hamar mém készült. Az internet népe jól szórakozik, a gazdák viszont kevésbé. Magyar Péter az Európai Parlamentben a területalapú támogatások ellen foglalt állást, és szerinte „profibb módon kell gazdálkodni”, ami sokak szerint egyenlő a kisgazdaságok ellehetetlenítésével. Agrártanácsadója már arról beszélt, hogy 2028-tól tízezrek eshetnek ki a rendszerből, mert nem elég korszerűek. Csakhogy az a politikus, aki szerint nem baj, ha eltűnnek a családi gazdaságok, és aki még egy napraforgót sem tud felismerni, aligha tűnik hitelesnek azok szemében, akik generációk óta művelik a földet.

