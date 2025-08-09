augusztus 9., szombat

Misszió

11 perce

Akcióba lendültek a magyar Gripenek a balti légtérben, éles helyzetben bizonyítottak

Címkék#Gripenek#JAS-39 Gripen#légtérvédelem#Magyar Honvédség

Egy héttel azután, hogy a Magyar Honvédség átvette a balti légtérrendészeti szolgálatot, meg is történt az első éles riasztás. Augusztus 8-án szálltak fel a magyar Gripenek azonosítatlan repülőgépek miatt.

Mester-Horváth Nikolett

Orosz gépek miatt riasztották először a magyar Gripeneket a 2025-ös NATO balti misszióban.  A vadászgépek 11:26-kor, 11 ezer méteres magasságban, a nemzetközi szabályok szerint elfogták és azonosították azokat a repülőgépeket, amelyek nem létesítettek rádiókapcsolatot, nem rendelkeztek repülési tervvel, és válaszjeladót sem használtak. Ezért a NATO németországi légivezetési központja Alpha riasztást rendelt el. Az elfogás után a Gripenek visszatértek litvániai bázisukra – olvasható a honvedelem.hu cikkében.

Fotó: Beküldött fotó

Négy magyar Gripen segíti a légtérvédelmet

Mint arról beszámoltunk már, a Magyar Honvédség augusztus 1-től négy hónapon át, mintegy 80 katonával és négy JAS-39 Gripennel, vezető nemzetként látja el a balti légtérrendészeti feladatokat Spanyolország és Olaszország részvételével, NATO-parancsnokság alatt. A magyar katonáktól július 23-án búcsúztak el a kecskeméti reptéren.

Három évvel ezelőtt 19 éles riasztást kaptak

A Magyar Honvédség negyedik alkalommal vesz részt a balti misszióban. Magyarország 2015-ben, 2019-ben és 2022-ben is vezető nemzetként látta el a balti államok légtérvédelmét. A magyarok ismerik, milyen a balti éles riasztás. A legutóbbi, 2022-es balti misszió során négy hónap alatt a magyar katonák 19 éles riasztást kaptak, összesen 246-szor kellett felszállnia a Gripeneknek és 304 repült órát tettek meg. 

 

 

