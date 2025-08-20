1 órája
Gyopáros Alpár: Magyar Péter forrást vonna el a magyar falvaktól
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője után Gyopáros Alpár is reagált Magyar Péter szerdai ígéreteire. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte: a Tisza Párt tervei szerint évtizedek alatt tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált öt év alatt.
Mint arról beszámoltunk, előbb Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője értékelte Magyar Péter szerdán elmondott beszédét. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.
Magyar Péter bejelentése valójában milliárdos forráselvonás
Kocsis Máté után Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is megosztotta véleményét Magyar Péter Pannonhalmán elmondott beszédéről. Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt elnöke „megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi(!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!”
Gyopáros Alpár a vármegyénkben is sikerrel futó program kapcsán kiemelte azt is, hogy a Magyar Falu Programot „maguk a falvak írják, az étlapot ők állítják össze, és a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak”.
Rengeteg fejlesztés megvalósult Bács-Kiskun vármegyében is
Hercegszántón megújult a Dózsa György utcai önkormányzati ingatlan, amit a Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogatói Szolgálat használ. A Magyar Falu Program 48 millió forintos támogatásából teljes felújítást végeztek.
Ballószögön útfelújításra nyertek támogatást a Magyar Falu Program keretében.
A Bácsbokodi Napközi Konyha és Mini Bölcsőde tetőfelújítása a Magyar Falu Program közel 29 millió forint támogatásából valósult meg.
Fülöpháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Temetők kisléptékű infrastruktúra fejlesztése” című pályázatának keretében négymillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Új tanyagondnoki busz állt forgalomba Bugacon. A Toyota kisbuszt a Magyar Falu Program keretében elnyert 18 millió forint támogatásból vásárolta az önkormányzat a korábbi Dacia Duster terepjáró helyett.
