Kevesebb támogatás lenne

1 órája

Gyopáros Alpár: Magyar Péter forrást vonna el a magyar falvaktól

Címkék#Magyar Falu Program#fejlesztés#Kocsis Máté#Gyopáros Alpár#Magyar Péter

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője után Gyopáros Alpár is reagált Magyar Péter szerdai ígéreteire. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte: a Tisza Párt tervei szerint évtizedek alatt tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált öt év alatt.

Baon.hu

Mint arról beszámoltunk, előbb Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője értékelte Magyar Péter szerdán elmondott beszédét. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.

megújult a Bácsbokodi Napközi Konyha és Mini Bölcsőde tetője
A Bácsbokodi Napközi Konyha és Mini Bölcsőde tetőfelújítása a Magyar Falu Program közel 29 millió forint támogatásából valósult meg
Fotó: MW-archív-felvétel

Magyar Péter bejelentése valójában milliárdos forráselvonás

Kocsis Máté után Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is megosztotta véleményét Magyar Péter Pannonhalmán elmondott beszédéről. Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt elnöke „megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi(!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!”

Gyopáros Alpár a vármegyénkben is sikerrel futó program kapcsán kiemelte azt is, hogy a Magyar Falu Programot „maguk a falvak írják, az étlapot ők állítják össze, és a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak”.

Rengeteg fejlesztés megvalósult Bács-Kiskun vármegyében is

Hercegszántón megújult a Dózsa György utcai önkormányzati ingatlan, amit a Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogatói Szolgálat használ. A Magyar Falu Program 48 millió forintos támogatásából teljes felújítást végeztek.

Ballószögön útfelújításra nyertek támogatást a Magyar Falu Program keretében.

A Bácsbokodi Napközi Konyha és Mini Bölcsőde tetőfelújítása a Magyar Falu Program közel 29 millió forint támogatásából valósult meg.

Fülöpháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Temetők kisléptékű infrastruktúra fejlesztése” című pályázatának keretében négymillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Új tanyagondnoki busz állt forgalomba Bugacon. A Toyota kisbuszt a Magyar Falu Program keretében elnyert 18 millió forint támogatásból vásárolta az önkormányzat a korábbi Dacia Duster terepjáró helyett.

 

 

