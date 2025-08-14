augusztus 14., csütörtök

Program

21 perce

Madarasi Napok: kiállítás, koncertek és tűzshow várja a látogatókat

Címkék#rendezvénysorozat#programsoroló#tűzshow#program#Madarasi Napok

Madarasi Napok: kiállítás, koncertek, tánc, fúvószenekari találkozó, sztárfellépők és pálinkaszentelés három napon át.

Juhász Jenő

Az idei háromnapos Madarasi Napok rendezvénysorozaton kiállítás-megnyitó, sztárfellépők, közös ebéd, fúvószenekari találkozó, pálinkaszentelés és számos más program várja az érdeklődőket.

háromnapos Madarasi Napok, színes programok,
Színes programok a Madarasi Napokon
Fotó: Juhász Jenő / archív-felvétel

Péntek: 17 órakor képzőművészeti kiállítást nyitnak a művelődési ház emeleti termében, ahol tucatnyi helyi alkotó grafikái, fotói és egyéb érdekes művei láthatók. A tárlat augusztus 20-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében. 18:30-kor Bódi Csaba előadása kezdődik, majd ezt követően az utcabál veszi kezdetét a Blue Band közreműködésével. A mulatság során, 20:30-kor Berényi Bea tűzshow-ját is megtekinthetik az érdeklődők.

Szombat: A nap a közös ebéddel kezdődik, majd 14 órakor ünnepélyes megnyitót tartanak. Ezt követően kezdődik a Zeng a muzsika, perdül a tánc kulturális program, ahol fellépnek: Madarasi Gyermek és Ifjúsági Fúvószenekar, Halasi Concert Band, Jánoshalmi Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara, Vaskúti Kraul Antal Egyesület Fúvószenekara, Schul Band, Búzavirág Nyugdíjasklub Egyesület, Katymár Csillaga Tánccsoport, Mélykúti Vadvirág Néptánccsoport és a Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület – Wikitsch Német Tánccsoport.

A fúvószenekar találkozón az öt résztvevő zenekar közreműködésével közös zenélésre is sor kerül, amely tovább fokozza a rendezvény hangulatát. Este 20 órakor Kállay-Saunders András lép színpadra, majd hajnalig tartó disco kezdődik Johneeb és SilucaMass közreműködésével.

Vasárnap: Délelőtt az ünnepi szentmisén pálinkaszentelést tartanak a Nagyboldogasszony templomban. A záró rendezvény 18 órakor kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Háznál, ahol versek és dalok után a Bácsalmási Színházi Társulat Rejtő Jenő Békés megegyezés című darabját mutatja be.

 

