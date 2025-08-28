Óriási torlódás az M5-ösön Kecskemétnél, több kilométeres dugó alakult ki

Az M5-ös autópálya eredeti célja, hogy gyors és biztonságos összeköttetést biztosítson Budapest, Kecskemét és Szeged között. A gyakorlatban azonban az autósok gyakran szembesülnek torlódásokkal, ahol a legközelebbi kijáratig nincs kitérési lehetőség, így akár fél órás vagy órás vesztegelés is előfordulhat. Csütörtök délelőtt újabb torlódás alakult ki az M5-ösön, ezért ha tehetik, kerüljék el az érintett szakaszokat.

Munkálatok miatt torlódásra lehet számítani az M5-ös autópálya szakaszain

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Torlódások az M5-ös autópálya szakaszain

Gyakori, hogy balesetek, építkezés vagy – mint csütörtökön az M5-ös esetében – a sövény nyírása miatt alakult ki lassulás, torlódás. Az Autópályahírek.hu Facebook-oldalon közzétett jelzések szerint a Budapest felé vezető oldalon több kilométeres torlódás alakult ki az autópályán emiatt. A munkálatok Kecskemét elkerülő szakaszán tartanak, Pest irányába a békéscsabai lehajtótól egészen Kecskemét északi lehajtójáig.

Azonban nem ez az egyetlen, az M44-es csomópontjában, és az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, az M0-s autóút M3-as irányába tartó ágán is dugó alakult ki, ugyanis egy műszaki hibás jármű akadályozza a haladást, emiatt mintegy 7 kilométeres a torlódás az Útinform friss jelzése alapján.

Forgalmas időszak következik

Szeptember közeledtével még élénkebb forgalomra lehet számítani, az iskolakezdés miatt jóval többen kelnek majd útra. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy folyik az M5-ös autópálya lóhere alakú csomópontjának kiépítése, mely Kecskemétnél az M44-essel és az 5-ös számú főúttal fogja majd a pályát összekapcsolni. Ha azonban kész lesz – ami előre láthatóan 2026 végére történik meg – új korszak kezdődik a térség közlekedésében.