augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Óriási torlódás az M5-ösön Kecskemétnél, több kilométeres dugó alakult ki

Címkék#M5-ös autópálya#torlódás#közlekedés

Bár gyorsabbnak tűnhet az autópályát választani, ha torlódás alakul sokkal tovább tarthat az utazás. Csütörtök délelőtt az M5-ös autópálya több szakaszán is óriási dugó alakult ki.

Mócza Milán

Az M5-ös autópálya eredeti célja, hogy gyors és biztonságos összeköttetést biztosítson Budapest, Kecskemét és Szeged között. A gyakorlatban azonban az autósok gyakran szembesülnek torlódásokkal, ahol a legközelebbi kijáratig nincs kitérési lehetőség, így akár fél órás vagy órás vesztegelés is előfordulhat. Csütörtök délelőtt újabb torlódás alakult ki az M5-ösön, ezért ha tehetik, kerüljék el az érintett szakaszokat.

torlódás az M5-ös autópálya részein, több szakaszon dolgoznak,
Munkálatok miatt torlódásra lehet számítani az M5-ös autópálya szakaszain
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Torlódások az M5-ös autópálya szakaszain

Gyakori, hogy balesetek, építkezés vagy – mint csütörtökön az M5-ös esetében – a sövény nyírása miatt alakult ki lassulás, torlódás. Az Autópályahírek.hu Facebook-oldalon közzétett jelzések szerint a Budapest felé vezető oldalon több kilométeres torlódás alakult ki az autópályán emiatt. A munkálatok Kecskemét elkerülő szakaszán tartanak, Pest irányába a békéscsabai lehajtótól egészen Kecskemét északi lehajtójáig. 

Azonban nem ez az egyetlen, az M44-es csomópontjában, és az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, az M0-s autóút M3-as irányába tartó ágán is dugó alakult ki, ugyanis egy műszaki hibás jármű akadályozza a haladást, emiatt mintegy 7 kilométeres a torlódás az Útinform friss jelzése alapján.

Forgalmas időszak következik

Szeptember közeledtével még élénkebb forgalomra lehet számítani, az iskolakezdés miatt jóval többen kelnek majd útra. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy folyik az M5-ös autópálya lóhere alakú csomópontjának kiépítése, mely Kecskemétnél az M44-essel és az 5-ös számú főúttal fogja majd a pályát összekapcsolni. Ha azonban kész lesz – ami előre láthatóan 2026 végére történik meg – új korszak kezdődik a térség közlekedésében.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu