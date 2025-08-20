A Lidl robotgépe átírja a szabályokat, ez a csodamasina bárkit a konyhába csábít

Összeszedtük az augusztus 21-étől életbe lépő akciók legérdekesebb termékeit az Aldi, Lidl, Auchan, Tesco és Penny akciós újságjaiból. Vegyesen válogattunk, hogy az egész család találjon kedvére valót.

A Lidl kínálatából magasan kiemelkedik egy termék, ezt most kár lenne kihagyni

Megrendelhető a Lidl digitális séfje

A Lidl kínálatából mindenképpen kiemelkedik a nagy tudású konyhai robotgép. A Monsieur Cuisine Smart nem csupán egy multifunkciós eszköz, hanem egy valódi digitális séf, amely a modern háztartások igényeire szabva kínál kényelmet, gyorsaságot és kreativitást. A boltban azonban senki ne keresse, egyelőre csak előrendelhető, az ára eléri a 200 ezer forintot. Nagy érintőképernyővel rendelkezik, amelyen több mint 600 előre telepített recept érhető el. A gép beépített mérleggel rendelkezik, így a hozzávalók pontos adagolása gyerekjáték.

Labubu az Auchan polcain

Az Auchan kínálatából a Labubu termékeket emelnénk ki. Labubu hosszú, hegyes fülekkel és éles fogsorral rendelkezik, külseje egyszerre bizarr és szerethető. A gyerekek körében hatalmas örülhetnek örvendő modern, szörnyecskének kinéző „Moncsicsi” párnán és kulcstartón jelenik meg. Az előbbi 5499 forint, az utóbbi 1799 forint lesz kedvezménnyel, csütörtöktől.

Saját pálinka főzhető a Tesco által kínált termékkel

A Tesco ajánlatából a házi pálinkafőző vélhetően sokak érdeklődését felkelti. Jó választás kezdőknek és kísérletezőknek, de csak kis mennyiségű gyümölcs lepárlására. A rozsdamentes berendezés 17 literes, otthoni tűzhelyen is a megengedett mértékig legálisan használható. 69.990 forint az ára.

Mentőkutya-kollekció az Aldiban

Az Aldiban, ha a gyerekek meglátják, tuti szeretnének egyet a Mancs őrjárat kollekciójából. A cuki, 10 centis plüss kutyák 3499 forintért vehetők meg. A Mancs őrjárat méltán kedvelt a kicsik körében, hiszen a mese egy mentőkutya -csapatról szól. Ráadásul a történeteik nemcsak szórakoztatóak, de olyan értékeket is közvetítenek, mint a csapatmunka, segítőkészség, felelősségvállalás és problémamegoldás.

A Penny szettje vidám iskolakezdést garantál

Végül a Penny akciós termékei közül az iskolakezdésre egy kedves, 41 részes ceruzaszettet választottunk ki. Minden írószer végén kedves kis állatfigura található, és van rajta hegyező és radír is. Az egész szett pedig mindössze 1999 forintért elvihető.