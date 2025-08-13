Halálos játék a lézerrel: jó poénnak tűnhet, de a pilóták és utasok élete forog kockán

A pilóták vállán óriási felelősség nyugszik: a világ leggyorsabb járműveit irányítják több ezer méterrel a föld felett, ahol minden mozdulatnak, minden döntésnek tétje van. Itt nem fér bele a tévedés – egy pillanatnyi figyelemkiesés is emberéletekbe és súlyos anyagi károkba kerülhet. Ahogy az Egyesült Államokban törvény tiltja, hogy valaki bekötött szemmel vezessen, úgy nálunk – és számos más országban – tilos a repülőgépekre lézerrel világítani. Magától értetődőnek tűnhet, mégis külön fel kell hívni rá a figyelmet. A közös pont egyszerű: mindkettő veszélyes, és a józan ész ellenére mégis akad, aki megteszi.

Egyre több a lézeres támadás a pilóták ellen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Egyre többször fordul elő, hogy lézerrel világítanak a repülőkre

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal nemrég osztott meg egy felvételt: a videón a pilótafülkéből jól látható, ahogy egy vakító, zöld fénysugár pásztázza az eget. Nem speciális katonai eszközről van szó, hanem egy hétköznapi, pár ezer forintért bárhol kapható lézerpointerről. A hangfelvételen hallani, ahogy a pilóta azonnal jelenti az esetet az irányításnak.

A ferihegyi repülőtéren történt incidens sajnos nem egyedi. Korábban is előfordult, hogy valaki unalomból vagy rosszindulatból repülőgépeket vett célba lézerrel, sőt, még kecskeméti vadászgépek pilótáit is megzavarták így. Ez utóbbiaknál, ahol csak egyetlen pilóta irányítja a gépet, a következmények még súlyosabbak lehetnek.

Felelőtlen, veszélyes, büntethető

A lézerfény nem játék, különösen nem több száz vagy több ezer méter magasan. Egy hirtelen szembe villanó fénysugár percekre elvakíthatja a pilótát, és maradandó látáskárosodást is okozhat. Szüle Zsolt pilóta nemrég saját élményéről számolt be: Mexikóvárosba történő leszállás közben vakították el. Szavai egyértelműek:

Aki ilyet csinál, az nem poénkodik – hanem közvetlenül veszélyezteti a fedélzeten lévő utasok, pilóták életét.

A jogszabályok is komolyan veszik az ügyet: aki repülőgépre lézerrel világít, bűncselekményt követ el, amiért akár három év szabadságvesztés is kiszabható. Erre Magyarországon is volt már példa.