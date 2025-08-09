27 perce
Bács-Kiskun 5 legjobb strandja – a helyiek letették a voksukat
Több százan írták meg Facebook-oldalunkon, hol szeretnek a legjobban strandolni. A válaszadók véleményei alapján elkészítettünk egy toplistát. Ezek a legjobb strandok Bács-Kiskunban.
Arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink szerint melyek a legjobb strandok Bács-Kiskunban. A válaszaikból összeállított toplistán akad tóparti nyugalmat, élményfürdős pezsgést és gyógyvizes kikapcsolódást kínáló hely is.
Ezek a legjobb strandok Bács-Kiskunban
5. A helyiek titkos tippje
Bár kevésbé ismert toplistánk ötödik helyezettje, a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő a kommentelők szerint tiszta, rendezett, árnyas környezetben nyújt feltöltődést. A helyiek gyakran ajánlják, aki pedig egyszer ellátogat, szívesen tér vissza a családias hangulat és a baráti árak miatt.
4. A tiszta víz szerelmeseinek
A kunfehértói Tófürdő szintén sok szavazatot kapott. A tiszta vizű tó a nyugalmat kedvelők célpontja, ahol a rendezett partszakaszok és a hűsítő árnyékos területek vonzzák a strandolókat. A horgászok és vízisport-kedvelők is megtalálják számításaikat.
3. Természetközeli feltöltődés
A toplista harmadik helyén Dunapataj ékköve, a Szelidi-tó áll, ami régóta kedvelt célpont a nyaralók körében. A fürdés mellett horgászni, csónakázni is lehet, ráadásul több strandrésze is van. A hangulatos kisboltok, vendéglők és kempingek miatt igazi nyári élménykomplexum.
2. A fürdők szerelmeseinek
A Jonathermál néven is ismert Kiskunmajsai Gyógy- és Élményfürdő strand paradicsom a gyógyulni, kikapcsolódni és szórakozni vágyóknak. Többféle medence, csúszdák, gyógyvizes szolgáltatások és élményfürdős élmények várják az ide látogatókat. A strand különösen népszerű a kisgyerekes családok körében.
1. Bács-Kiskun kedvence strandja
A válaszadók többsége a Soltvadkerten található Vadkerti-tóra esküsznek. A természetes környezet, a homokos part, a családbarát strand és a rendezett körülmények teszik igazán népszerűvé. A nyári programok és a gyerekbarát szolgáltatások miatt is sokan választják ezt a fürdőhelyet.
