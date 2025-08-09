augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Toplista

27 perce

Bács-Kiskun 5 legjobb strandja – a helyiek letették a voksukat

Címkék#toplista#olvasói vélemény#strand

Több százan írták meg Facebook-oldalunkon, hol szeretnek a legjobban strandolni. A válaszadók véleményei alapján elkészítettünk egy toplistát. Ezek a legjobb strandok Bács-Kiskunban.

Orosz Fanni Flóra

Arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink szerint melyek a legjobb strandok Bács-Kiskunban. A válaszaikból összeállított toplistán akad tóparti nyugalmat, élményfürdős pezsgést és gyógyvizes kikapcsolódást kínáló hely is.

ezek a legjobb strandok Bács-Kiskunban, a lakosok ide járnak szívesen,
Olvasóink szerint ezek a legjobb strandok Bács-Kiskunban
Fotó: Beküldött fotó

Ezek a legjobb strandok Bács-Kiskunban

5. A helyiek titkos tippje

Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő a legjobb strandok között,
Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Forrás: koroskom.hu

Bár kevésbé ismert toplistánk ötödik helyezettje, a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő a kommentelők szerint tiszta, rendezett, árnyas környezetben nyújt feltöltődést. A helyiek gyakran ajánlják, aki pedig egyszer ellátogat, szívesen tér vissza a családias hangulat és a baráti árak miatt.

4.  A tiszta víz szerelmeseinek

Kunfehértói tófürdő a legjobb strandok között,
Kunfehértói tófürdő
Fotó: Pozsgai Ákos/archív-felvétel

A kunfehértói Tófürdő szintén sok szavazatot kapott. A tiszta vizű tó a nyugalmat kedvelők célpontja, ahol a rendezett partszakaszok és a hűsítő árnyékos területek vonzzák a strandolókat. A horgászok és vízisport-kedvelők is megtalálják számításaikat.

3. Természetközeli feltöltődés

Szelidi-tó a legjobb strandok között,
Szelidi-tó
Fotó: Zsiga Ferenc / archív-felvétel

A toplista harmadik helyén Dunapataj ékköve, a Szelidi-tó áll, ami régóta kedvelt célpont a nyaralók körében. A fürdés mellett horgászni, csónakázni is lehet, ráadásul több strandrésze is van. A hangulatos kisboltok, vendéglők és kempingek miatt igazi nyári élménykomplexum.

2. A fürdők szerelmeseinek

Kiskunmajsai Gyógy- és Élményfürdő a legjobb strandok között,
Kiskunmajsai Gyógy- és Élményfürdő
Fotó: Tapodi Kálmán / archív-felvétel

A Jonathermál néven is ismert Kiskunmajsai Gyógy- és Élményfürdő strand paradicsom a gyógyulni, kikapcsolódni és szórakozni vágyóknak. Többféle medence, csúszdák, gyógyvizes szolgáltatások és élményfürdős élmények várják az ide látogatókat. A strand különösen népszerű a kisgyerekes családok körében.

1. Bács-Kiskun kedvence strandja

Vadkerti-tó a legjobb strandok között
Vadkerti-tó
Fotó: baon.hu / archív-felvétel

A válaszadók többsége a Soltvadkerten található Vadkerti-tóra esküsznek. A természetes környezet, a homokos part, a családbarát strand és a rendezett körülmények teszik igazán népszerűvé. A nyári programok és a gyerekbarát szolgáltatások miatt is sokan választják ezt a fürdőhelyet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu