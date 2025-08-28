Így készül a mennyei kolbászos lecsó, ami teljesen levette a lábáról a solti zsűrit – galériával, videóval

Augusztus végén és szeptember elején Magyarországon szinte minden településen előkerülnek a bográcsok, üstök és hatalmas serpenyők, hiszen a lecsó nemcsak étel, hanem közösségi élmény is. A friss paprika, paradicsom és hagyma bőséges termése adja az alapot, amelyből szinte végtelen variációban készülhet a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása.

Megjelentek a virslis, kolbászos és szalonnás variációk, de akadtak, akik májjal, cukkinivel tették különlegessé a finom lecsót

Fotó: Farkas Beáta

Lecsóillat a levegőben Solton is

A Kissolti Nyugdíjas Egyesület immár kilencedik alkalommal rendezte meg saját lecsófőző versenyét, amelyben az ötven fős tagság apraja-nagyja összegyűlt. A baráti hangulatú eseményen a főzés nemcsak verseny, hanem igazi közösségi ünnep volt. A versenyzők igyekeztek valami különlegességgel előállni, de volt, aki a klasszikus receptre esküdve készítette el a finom étket, hogy elnyerje a zsűri és a tagtársak tetszését.

A zsűri tagjai

A zsűriben Madaras László „Solt város fotósa”, Lencsés Sándorné Pannika, a művelődési ház címzetes igazgatója és szerencsémre, jómagam foglaltunk helyet Hegedűs Józsefné, az egyesület elnökének invitálására.

Nyolcan mérettették meg főztjüket. Ha csokiról lenne szó, Gombóc Artúr szavaival élve mondhatnám, hogy volt itt kerek csokoládé, szögletes csokoládé, töltött csokoládé és még sorolhatnám.

No, de itt a lecsó volt a főszerepben. A klasszikus magyaros lecsó mellett számos különlegesség is készült. Volt, aki tarhonyás változatot főzött, mások tojással sűrítették az ételt. Megjelentek a virslis, kolbászos és szalonnás variációk, de akadtak, akik májjal, cukkinivel tették különlegessé a finom nyári egytálételt, mely közül egy-egy csípősre sikeredett, amit mi zsűritársaimmal egyáltalán nem bántunk.

Az értékelés során nem csak az ízeket, hanem a tálalást, a kreativitást is pontozta a zsűri.

A főkóstolók elvégezték a feladatukat, megszületett a baráti verseny végeredménye:

I. helyezett Hegedűs Józsefné

II. helyezett Fazekas Lászlóné

III. helyezett Madár Ferencné

Ez volt a győztes recept

Hozzávalók:

Paprika, paradicsom, vöröshagyma, fokhagyma, őrölt pirospaprika, só, zsiradék, jelen esetben füstölt kolbász.