1 órája
Így csíphet el egy felejthetetlen nyaralást: last minute utazások féláron, Kecskeméttől alig pár órányira
Akár 50 százalékkal is olcsóbban pihenhet, ha a nyár második felére időzíti a kikapcsolódást. A last minute nyaralás nemcsak pénztárcabarát megoldás, de valódi élménydömpinget is kínál – különösen akkor, ha Kecskemét környékéről indul útnak. Válogatott belföldi utazás tippeket gyűjtöttünk össze, amelyek akár már másnapi indulással is foglalhatók.
A nyár második fele és az ősz eleje sokak számára az utazás legideálisabb időszaka: kevesebb a turista, enyhébb az idő, mégis bőven akad programlehetőség. Ha Ön is szeretne kiszakadni a hétköznapokból, de nem szeretne hónapokkal előre tervezni, érdemes körülnézni a last minute nyaralás kínálatában. Összegyűjtöttük a legjobb, akár azonnal foglalható belföldi ajánlatokat Kecskeméttől legfeljebb 200 kilométerre.
1. Leányfalu – pihenés a Pilis ölelésében 24.990 forintért
Eredeti ár: 58.000 Ft ➡ Akciós ár: 24.990 Ft
A Kerekhegy Vendégház kiváló választás mindazoknak, akik természetközeli nyugalomra és családbarát környezetre vágynak. A Pilisi hegyek között fekvő szálláshely felszerelt konyhával, kültéri medencével és bababarát szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Tökéletes helyszín egy spontán last minute nyaraláshoz augusztus végén vagy szeptember elején, amikor még mindig kellemes az idő.
2. Gyula – wellness, kolbász és biosör 39.990 forintért
Eredeti ár: 95.990 Ft ➡ Akciós ár: 39.990 Ft
A „Gondűző napok” névre keresztelt csomag a testi-lelki feltöltődést helyezi előtérbe. A teljes ellátás, a parajdi sószoba, a jakuzzi és a masszázsutalvány mellett különleges gasztronómiai élmények is várják az utazót. A gyulai kolbász, sonka és biosör kóstoló kedvezményes programként szerepel a kínálatban – mindez egy hangulatos város történelmi kulisszái között.
3. Siófok – indián nyár a Balatonnál 56.990 forintért
Eredeti ár: 90.000 Ft ➡ Akciós ár: 56.990 Ft
A Janus Boutique Hotel & SPA a Balaton déli partjának egyik legkarakteresebb szálláshelye. A stílusos szobák, a kiterjedt wellness részleg és a reggeli mellé járó pezsgő vagy édességtál garantáltan emlékezetessé teszi a pihenést. Ideális választás azok számára, akik egy olcsó balatoni szállásra vágynak kompromisszumok nélkül.
4. Visegrád – szállodahajó a Dunán 64.900 forintért
Eredeti ár: 86.000 Ft ➡ Akciós ár: 64.900 Ft
A Dunakanyarban horgonyzó Aquamarina Hotel különleges szálláshely, amely egy hajón kínál komfortos szobákat és izgalmas szolgáltatásokat. A bőséges reggeli, kerékpárhasználat és játékterem mellett a vendégek túratérképeket is kapnak, hogy felfedezhessék Visegrád nevezetességeit. Az élményfürdők Magyarországon kevés ilyen különleges helyen érhetők el.
5. Békésszentandrás – luxus a Holt-Körös partján 104.900 forintért
Eredeti ár: 149.900 Ft ➡ Akciós ár: 104.900 Ft
A Bordűr Wellness Hotel**** Superior szállodában a nyugalom és az elegancia találkozik. A Holt-Körös partján található boutique szálloda exkluzív wellness élményeket, kiváló ellátást és ajándék kerékpárbérlést kínál. A Torontáli stílusú szobák és a finom ételek miatt ez a hely kiváló választás lehet pároknak vagy nyugodt pihenésre vágyó felnőtteknek, akár hétköznapokon is.
Miért olyan népszerű a last minute nyaralás?
Korábbi cikkünkben az IBUSZ munkatársát kérdeztük arról, miért választják egyre többen a last minute utazásokat. Mint elmondta, az alacsonyabb árak csak az egyik vonzerőt jelentik: sokan nem tudnak vagy nem szeretnek előre tervezni, míg mások kifejezetten élvezik a spontán kaland lehetőségét. A kevesebb választási lehetőség pedig sokak számára megkönnyíti a döntést, hiszen nem kell órákon át szállásokat böngészni.
Nem foglalta még le az utazást? Mutatjuk a legjobb last minute nyaralási tippeket!
Fillérekért foglalhatsz a legjobb helyeken, ezek a tippek megmenthetik a nyaralást