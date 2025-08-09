Így csíphet el egy felejthetetlen nyaralást: last minute utazások féláron, Kecskeméttől alig pár órányira

A nyár második fele és az ősz eleje sokak számára az utazás legideálisabb időszaka: kevesebb a turista, enyhébb az idő, mégis bőven akad programlehetőség. Ha Ön is szeretne kiszakadni a hétköznapokból, de nem szeretne hónapokkal előre tervezni, érdemes körülnézni a last minute nyaralás kínálatában. Összegyűjtöttük a legjobb, akár azonnal foglalható belföldi ajánlatokat Kecskeméttől legfeljebb 200 kilométerre.

Tuti last minute nyaralás tippeket hoztunk

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

1. Leányfalu – pihenés a Pilis ölelésében 24.990 forintért

Eredeti ár: 58.000 Ft ➡ Akciós ár: 24.990 Ft

A Kerekhegy Vendégház kiváló választás mindazoknak, akik természetközeli nyugalomra és családbarát környezetre vágynak. A Pilisi hegyek között fekvő szálláshely felszerelt konyhával, kültéri medencével és bababarát szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Tökéletes helyszín egy spontán last minute nyaraláshoz augusztus végén vagy szeptember elején, amikor még mindig kellemes az idő.

Remek szállít kínál a Kerekhegy Vendégház

Fotó: maiutazas.hu

2. Gyula – wellness, kolbász és biosör 39.990 forintért

Eredeti ár: 95.990 Ft ➡ Akciós ár: 39.990 Ft

A „Gondűző napok” névre keresztelt csomag a testi-lelki feltöltődést helyezi előtérbe. A teljes ellátás, a parajdi sószoba, a jakuzzi és a masszázsutalvány mellett különleges gasztronómiai élmények is várják az utazót. A gyulai kolbász, sonka és biosör kóstoló kedvezményes programként szerepel a kínálatban – mindez egy hangulatos város történelmi kulisszái között.

Medence és csúszda is vár Gyulán

Fotó: maiutazas.hu

3. Siófok – indián nyár a Balatonnál 56.990 forintért

Eredeti ár: 90.000 Ft ➡ Akciós ár: 56.990 Ft

A Janus Boutique Hotel & SPA a Balaton déli partjának egyik legkarakteresebb szálláshelye. A stílusos szobák, a kiterjedt wellness részleg és a reggeli mellé járó pezsgő vagy édességtál garantáltan emlékezetessé teszi a pihenést. Ideális választás azok számára, akik egy olcsó balatoni szállásra vágynak kompromisszumok nélkül.

Ha olcsón akarunk megszállni a Balatonnál, akkor a Janus Boutique Hotel & SPA remek választás

Fotó: maiutazas.hu

4. Visegrád – szállodahajó a Dunán 64.900 forintért

Eredeti ár: 86.000 Ft ➡ Akciós ár: 64.900 Ft

A Dunakanyarban horgonyzó Aquamarina Hotel különleges szálláshely, amely egy hajón kínál komfortos szobákat és izgalmas szolgáltatásokat. A bőséges reggeli, kerékpárhasználat és játékterem mellett a vendégek túratérképeket is kapnak, hogy felfedezhessék Visegrád nevezetességeit. Az élményfürdők Magyarországon kevés ilyen különleges helyen érhetők el.