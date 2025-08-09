augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tuti tippek

5 perce

Így csíphet el egy felejthetetlen nyaralást: last minute utazások féláron, Kecskeméttől alig pár órányira

Címkék#Balaton#wellnes#last minute#nyár#szállás#szoba

Akár 50 százalékkal is olcsóbban pihenhet, ha a nyár második felére időzíti a kikapcsolódást. A last minute nyaralás nemcsak pénztárcabarát megoldás, de valódi élménydömpinget is kínál – különösen akkor, ha Kecskemét környékéről indul útnak. Válogatott belföldi utazás tippeket gyűjtöttünk össze, amelyek akár már másnapi indulással is foglalhatók.

Orosz Fanni Flóra

A nyár második fele és az ősz eleje sokak számára az utazás legideálisabb időszaka: kevesebb a turista, enyhébb az idő, mégis bőven akad programlehetőség. Ha Ön is szeretne kiszakadni a hétköznapokból, de nem szeretne hónapokkal előre tervezni, érdemes körülnézni a last minute nyaralás kínálatában. Összegyűjtöttük a legjobb, akár azonnal foglalható belföldi ajánlatokat Kecskeméttől legfeljebb 200 kilométerre.

Last minute nyaralás tippek, még nem késő foglalni.
Tuti last minute nyaralás tippeket hoztunk
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

1. Leányfalu – pihenés a Pilis ölelésében 24.990 forintért

Eredeti ár: 58.000 Ft ➡ Akciós ár: 24.990 Ft

A Kerekhegy Vendégház kiváló választás mindazoknak, akik természetközeli nyugalomra és családbarát környezetre vágynak. A Pilisi hegyek között fekvő szálláshely felszerelt konyhával, kültéri medencével és bababarát szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Tökéletes helyszín egy spontán last minute nyaraláshoz augusztus végén vagy szeptember elején, amikor még mindig kellemes az idő.

Ilyen gyönyörű a Kerekhegy Vendégház
Remek szállít kínál a Kerekhegy Vendégház
Fotó: maiutazas.hu

2. Gyula – wellness, kolbász és biosör 39.990 forintért

Eredeti ár: 95.990 Ft ➡ Akciós ár: 39.990 Ft

A „Gondűző napok” névre keresztelt csomag a testi-lelki feltöltődést helyezi előtérbe. A teljes ellátás, a parajdi sószoba, a jakuzzi és a masszázsutalvány mellett különleges gasztronómiai élmények is várják az utazót. A gyulai kolbász, sonka és biosör kóstoló kedvezményes programként szerepel a kínálatban – mindez egy hangulatos város történelmi kulisszái között.

Gyulán medence és csúszda
Medence és csúszda is vár Gyulán
Fotó: maiutazas.hu

3. Siófok – indián nyár a Balatonnál 56.990 forintért

Eredeti ár: 90.000 Ft ➡ Akciós ár: 56.990 Ft

A Janus Boutique Hotel & SPA a Balaton déli partjának egyik legkarakteresebb szálláshelye. A stílusos szobák, a kiterjedt wellness részleg és a reggeli mellé járó pezsgő vagy édességtál garantáltan emlékezetessé teszi a pihenést. Ideális választás azok számára, akik egy olcsó balatoni szállásra vágynak kompromisszumok nélkül.

A Janus Boutique Hotel & SPA ilyen gyönyörű szobákat kínál
Ha olcsón akarunk megszállni a Balatonnál, akkor a Janus Boutique Hotel & SPA remek választás
Fotó: maiutazas.hu

4. Visegrád – szállodahajó a Dunán 64.900 forintért

Eredeti ár: 86.000 Ft ➡ Akciós ár: 64.900 Ft

A Dunakanyarban horgonyzó Aquamarina Hotel különleges szálláshely, amely egy hajón kínál komfortos szobákat és izgalmas szolgáltatásokat. A bőséges reggeli, kerékpárhasználat és játékterem mellett a vendégek túratérképeket is kapnak, hogy felfedezhessék Visegrád nevezetességeit. Az élményfürdők Magyarországon kevés ilyen különleges helyen érhetők el.

Fantasztikus kilátás a Dunára
Gyönyörű kilátás a szállodahajóról a Dunára
Fotó: maiutazas.hu

5. Békésszentandrás – luxus a Holt-Körös partján 104.900 forintért

Eredeti ár: 149.900 Ft ➡ Akciós ár: 104.900 Ft

A Bordűr Wellness Hotel**** Superior szállodában a nyugalom és az elegancia találkozik. A Holt-Körös partján található boutique szálloda exkluzív wellness élményeket, kiváló ellátást és ajándék kerékpárbérlést kínál. A Torontáli stílusú szobák és a finom ételek miatt ez a hely kiváló választás lehet pároknak vagy nyugodt pihenésre vágyó felnőtteknek, akár hétköznapokon is.

A Bordűr Wellness Hotel**** Superior szállodában a nyugalom és az elegancia találkozik
Aki nyugodt pihenésre vágyik, akkor a Bordűr Wellness Hotel**** Superior szállodába foglaljon
Fotó: maiutazas.hu

Miért olyan népszerű a last minute nyaralás?

Korábbi cikkünkben az IBUSZ munkatársát kérdeztük arról, miért választják egyre többen a last minute utazásokat. Mint elmondta, az alacsonyabb árak csak az egyik vonzerőt jelentik: sokan nem tudnak vagy nem szeretnek előre tervezni, míg mások kifejezetten élvezik a spontán kaland lehetőségét. A kevesebb választási lehetőség pedig sokak számára megkönnyíti a döntést, hiszen nem kell órákon át szállásokat böngészni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu