Augusztus
1 órája
Lajosmizsei anyakönyvi hírek
Cikkünkből megtudhatja, kik kötöttek házasságot augusztus első hetében. Íme a legfrissebb lajosmizsei anyakönyvi hírek.
Ezek a 2025. augusztus 1-9. közötti lajosmizsei anyakönyvi hírek.
Lajosmizsei anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Treiber Szabolcs és Beke Szilvia, Mészáros József és Nagy Renáta, Vásáreczki Tibor és Szobodek Beáta Klára, dr. Kósa Zoltán és Ispánovity Krisztina, Jeszenszky Attila és Elter Rita Annamária, Molnár Krisztofer Dávid és Milák Vivien Elizabet, Aczél István Benjamin és Radva Mária, Nagy Ferenc és Kovács Odett Alexandra, Horváth Árpád és dr. Tőkési Alexandra
Ezt ne hagyja ki!Mesekönyv
13 órája
Vadaskerti bemutatóval debütált Dönci, a dongó kalandjai rabul ejtették a gyerekeket – galériával, videóval
Ezt ne hagyja ki!Esemény
14 órája
A világon is ritkaságnak számít, fekete lipicai négyesfogat mutatkozott be – fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre