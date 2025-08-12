augusztus 12., kedd

1 órája

Lajosmizsei anyakönyvi hírek

Cikkünkből megtudhatja, kik kötöttek házasságot augusztus első hetében. Íme a legfrissebb lajosmizsei anyakönyvi hírek.

Mester-Horváth Nikolett

Ezek a 2025. augusztus 1-9. közötti lajosmizsei anyakönyvi hírek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Házasságot kötöttek: Treiber Szabolcs és Beke Szilvia, Mészáros József és Nagy Renáta, Vásáreczki Tibor és Szobodek Beáta Klára, dr. Kósa Zoltán és Ispánovity Krisztina, Jeszenszky Attila és Elter Rita Annamária, Molnár Krisztofer Dávid és Milák Vivien Elizabet, Aczél István Benjamin és Radva Mária, Nagy Ferenc és Kovács Odett Alexandra, Horváth Árpád és dr. Tőkési Alexandra

 

 

