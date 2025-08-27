3 órája
Íme a Labubuk titka, ezért imádják és rajonganak érte a gyerekek
Az új őrület fokozódik hazánkban is. Nemcsak időutazás, de komoly befektetés is lehet egy igazi Labubu. A világot lassan teljesen meghódító kínai játék minket, magyarokat leginkább a Moncsicsire emlékeztet. Ezek azonban nem olyan mosolygósak, és az áruk is elképesztően magas.
Kínai játékról van szó, de máris hamisítják. A koppintott, kevésbé minőségi kidolgozású Labubu figurák azonban nagyon is kelendőek a magyarok körében. Természetesen Bács-Kiskun vármegyében is beszerezhetők.
Árveréseken is megjelentek már a Labubu figurák
A Labubu egy vinyl fejből, plüss testből készült, groteszk vigyorú, hegyes fülű, kilencfogú kis szörnyjáték, amely rövid időn belül népszerűvé vált. Különféle karakterek érhetők el a kollekcióban, ezért is nagyon vonzó. A gyerekek imádják a Labubu figurákat, míg a szüleiket leginkább a 80-as évek Moncsicsijére emlékezteti a formáját tekintve. A kissé ijesztő vicsorgása azonban egyértelművé teszi, hogy ez egy teljesen más játék. A VG cikkében olvasható, hogy a gyártó, a kínai Pop Mart elképesztő bevételeket ér el a Labubu babákkal, lassan a dán LEGÓ gyárat is utolérik. Már világszerte 500 boltot üzemeltetnek. Van olyan Labubu baba, amelyért egy árverésen 170 ezer dollárt fizettek.
A vakdoboz még több vásárlásra ösztönöz
A Labubu nagy vonzereje a vakdobozos stratégiának is köszönhető, mely a vásárlók körében meglepetés hatást nyújt. Nem tudják előre, hogy mely kollekció, mely darabját veszik meg a zárt doboz miatt. Így a vevő meg akarja szerezni a többit is, ami újabb és újabb vásárlásra motiválja. Maguk a dobozok is szép díszesek, árulkodnak a minőségi kidolgozásról. Világszerte főként a 25–34 éves nők körében népszerű.
Balázséknál is tombol a Labubu örület
A különleges darabokat a gyűjtők, influenszerek és celebek is keresik, külföldön. Hazánkban még csak kevés celeb vállalja fel, hogy kedveli a kis szörnyeket. Inkább a gyerekek kérik. A Rádió 1 Balázsék műsorában a közelmúltban Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és Rákóczi Feri is beszélgetett a kis szörnyekről. Balázs elárulta: náluk is Labubu-őrület van, a kisfia rajong érte. Különböző balatoni boltokban szerezték be, de nem az eredetit 50 ezerért, hanem hamisítványt 5 ezerért. Már vagy három vicsorog otthonukban. Szerinte: a Labubu nagy varázsa, hogy egyszerre félelmetes, egyszerre szerethető, így ambivalens érzéseket keltenek a gyerekekben, és pont ezért imádják. Eszter is megosztotta tapasztalatait sajátjukról, mely szintén hamisítvány volt, és a szőre is kihullott.
Hamisítják a Labubu figurákat
A Labubu hamisítvány figurák már akkora népszerűségnek örvendenek, hogy hamisítják őket. Ezek azonban könnyen felismerhetők: a dobozuk is egyszerű, főként karton, és jelezve is van rajta, hogy relikvia vagy Labubu stílusú figura. Az arc kidolgozása sem profi. Ennek ellenére a gyerekek ezeket is imádják. Áruk mérettől is függ, de jellemzően 5–8 ezer forintba kerülnek.
Még műszaki áruházban is beszerezhető
Körbenéztünk, Bács-Kiskun vármegyében is kaphatók. Egyrészt ma már bármely webáruház online rendelés útján házhoz viszi, vagy csomagpontra a kért Labubut. Másrészt például a Régió játék és az Euronics is árusítja és a helyi boltokban, így például Kecskeméten és Baján is átvehető. A Régió játékboltban 5995 Ft a 12 centis Labubu stílusú figura, az Euronics-ben 6999–7499 Ft között kaphatók az utánzatok, de ott nincs konkrétan megadva a méretük. Abban azonban megegyeznek, hogy mind vakdobozos.
Az eredeti is megvehető
Hazánkban is elérhetők az eredeti Labubuk online webshopban, ezek mérettől függően jellemzően 20 ezertől indulnak, de akár 100–180 ezer forint is lehet egy-egy nagyobb szörnyecske.
