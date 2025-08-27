Íme a Labubuk titka, ezért imádják és rajonganak érte a gyerekek

Kínai játékról van szó, de máris hamisítják. A koppintott, kevésbé minőségi kidolgozású Labubu figurák azonban nagyon is kelendőek a magyarok körében. Természetesen Bács-Kiskun vármegyében is beszerezhetők.

Hazánkban is hódít a Labubu

Árveréseken is megjelentek már a Labubu figurák

A Labubu egy vinyl fejből, plüss testből készült, groteszk vigyorú, hegyes fülű, kilencfogú kis szörnyjáték, amely rövid időn belül népszerűvé vált. Különféle karakterek érhetők el a kollekcióban, ezért is nagyon vonzó. A gyerekek imádják a Labubu figurákat, míg a szüleiket leginkább a 80-as évek Moncsicsijére emlékezteti a formáját tekintve. A kissé ijesztő vicsorgása azonban egyértelművé teszi, hogy ez egy teljesen más játék. A VG cikkében olvasható, hogy a gyártó, a kínai Pop Mart elképesztő bevételeket ér el a Labubu babákkal, lassan a dán LEGÓ gyárat is utolérik. Már világszerte 500 boltot üzemeltetnek. Van olyan Labubu baba, amelyért egy árverésen 170 ezer dollárt fizettek.

A vakdoboz még több vásárlásra ösztönöz

A Labubu nagy vonzereje a vakdobozos stratégiának is köszönhető, mely a vásárlók körében meglepetés hatást nyújt. Nem tudják előre, hogy mely kollekció, mely darabját veszik meg a zárt doboz miatt. Így a vevő meg akarja szerezni a többit is, ami újabb és újabb vásárlásra motiválja. Maguk a dobozok is szép díszesek, árulkodnak a minőségi kidolgozásról. Világszerte főként a 25–34 éves nők körében népszerű.

Balázséknál is tombol a Labubu örület

A különleges darabokat a gyűjtők, influenszerek és celebek is keresik, külföldön. Hazánkban még csak kevés celeb vállalja fel, hogy kedveli a kis szörnyeket. Inkább a gyerekek kérik. A Rádió 1 Balázsék műsorában a közelmúltban Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és Rákóczi Feri is beszélgetett a kis szörnyekről. Balázs elárulta: náluk is Labubu-őrület van, a kisfia rajong érte. Különböző balatoni boltokban szerezték be, de nem az eredetit 50 ezerért, hanem hamisítványt 5 ezerért. Már vagy három vicsorog otthonukban. Szerinte: a Labubu nagy varázsa, hogy egyszerre félelmetes, egyszerre szerethető, így ambivalens érzéseket keltenek a gyerekekben, és pont ezért imádják. Eszter is megosztotta tapasztalatait sajátjukról, mely szintén hamisítvány volt, és a szőre is kihullott.