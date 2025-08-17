Kvíz
1 órája
Igaz vagy hamis? Ez a 7 kérdés rajtad is kifoghat
Döntsd el, igaz vagy hamis az állítás! Ez a kvíz mindenkit próbára tesz.
Újabb kvízt hoztunk olvasóinknak, ahol el kell dönteni, hogy az alábbi 7 állítás igaz vagy hamis.
Itt a nagy igaz-hamis kvíz
1.
A zsiráf hangszálak nélkül születik.
2.
A Holdon van víz.
3.
A villám mindig megelőzi a mennydörgést.
4.
A cápák nem lehetnek rákosak.
5.
A Nap egy csillag.
6.
A koalák medvék.
7.
Magyarországon található a világ legnagyobb termálvizes barlangrendszere.
Ha tetszett kvízjátékunk, próbáld ki korábbi feladványainkat is!
