Teszt

1 órája

Kőkemény földrajzi kvíz: kevesen tudják erre a 7 kérdésre a helyes választ

Ezúttal sem hagyjuk olvasóinkat feladvány nélkül. Ezen a héten egy földrajzi kvízen mérettethetik meg magukat.

Baon.hu

Sokan azt hiszik mindent tudnak, ám ez a hét földrajzi kérdés sokakat meg fog izzasztani. Teszteld tudásod legújabb kvízünkkel.

Földrajzi kvíz
Teszteld tudásod legújabb földrajzi kvízünkkel
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Kemény földrajzi kvíz

1.
Köztudott, hogy az Amazonas rendelkezik a legnagyobb vízgyűjtő területtel. De melyik folyó áll a második helyen?
2.
Elővárosokat is beleszámítva melyik a világ legnépesebb városa?
3.
Melyik város van északabbra?
4.
Melyik nem főváros a következők közül?
5.
Melyik a legkisebb területű magyar település?
6.
Melyik a legnagyobb területű budapesti kerület?
7.
Melyik tenger tó valójában?

Ha tetszett kvízjátékunk, próbáld ki korábbi feladványainkat is!

 

